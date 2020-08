Paróquia São Jorge completa 44 anos neste domingo (30)

A Paróquia São Jorge, em Salvador, completa 44 anos neste domingo (30) com uma celebração transmitida pelo Instagram. Localizada no bairro Jardim Cruzeiro, na Cidade Baixa, esta é a única paróquia da Arquidiocese de Salvador dedicada ao santo guerreiro.

Para o Padre Clóvis Souza Santos, a data marca não apenas a fundação da paróquia, mas também a de uma comunidade que descobriu a importância de um objetivo comum. “A paróquia e toda a comunidade paroquial estão de parabéns e celebrando. Nós queremos elevar a Deus através do nosso padroeiro São Jorge o nosso louvor por essa caminhada que não teria sido possível sem a ajuda especial de Deus”, disse.

Além da gratidão a Deus, o padre diz ser grato aos devotos de São Jorge de Salvador e aos benfeitores que se tornaram amigos da paróquia: “pessoas que ofereceram ao longo desses 44 anos a sua solidariedade e graças a ela nós podemos hoje celebrar. Deus abençoe a todos. São Jorge nos proteja”.

Como as normas da prefeitura não permitem celebrações com mais de 50 pessoas na igreja, a comemoração ocorrerá às 08h15 e será transmitida pelo Instagram da Paróquia de São Jorge (@paroquiasaojorge23). “A celebração é menor apenas em termos numéricos, mas todos estamos unidos nesse mesmo sentido de louvar e agradecer a Deus pelo 44 anos de caminhada. Muita paz, saúde, alegria pra todos da nossa amada Paróquia São Jorge”, completou o padre.

A paróquia pede doações de cestas básicas como presente de aniversário. As doações serão distribuídas para famílias necessitadas da comunidade durante a pandemia do coronavírus. As entregas podem ser feitas na secretaria da própria igreja de segunda a sexta das 8h às 17h. Também é possível realizar uma transferência bancária do valor da cesta ou ligar para (71) 3313-4511 para marcar a coleta da doação.