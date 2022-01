Parque eólico vai produzir energia suficiente para abastecer Salvador

Energia limpa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar a construção de sete das 14 usinas do Complexo Eólico Ventos de São Vítor, nos municípios do semiárido baiano de Xique-Xique, Gentio do Ouro e Itaguaçu da Bahia. Quando concluído, o complexo eólico vai gerar energia suficiente para o abastecimento de mais de 1 milhão de casas – praticamente uma cidade como Salvador. Além disso, a obra vai gerar 1,2 mil empregos diretos, melhorando as condições de vida na região. O apoio do BNDES será concedido a sete sociedades de propósitos específicos (SPEs) controladas pela Essentia Energia, plataforma de energia renovável do fundo de infraestrutura gerido pelo Pátria Investimentos. O financiamento será de até R$ 655 milhões, no âmbito do BNDES Finem, principalmente para a aquisição de 38 aerogeradores nacionais.

Sustentabilidade

Os investimentos do BNDES em geração estão alinhados ao esforço do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) para redução das emissões de gases de efeito estufa. O Plano também busca manter elevada a participação de energia renovável na matriz elétrica, preservando posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenário internacional. No Brasil, já foram implantados mais de 600 parques eólicos, totalizando 15,4 GW em capacidade instalada. A energia elétrica proveniente de fonte eólica passou a ocupar o segundo lugar em relevância na matriz elétrica brasileira. O esforço do Banco também vai ao encontro do Plano Nacional de Energia 2030, do Governo Federal, com estratégias para expansão de energia econômica e sustentável pelos próximos dez anos. Desde abril de 2020, o banco já financiou cerca de R$ 3 bilhões em projetos para construção de parques eólicos no nordeste brasileiro.

Melhorias em Aratu

A CS Infra nomeou o baiano Marcos de Magalhães Tourinho como presidente da CS Porto Aratu, que será responsável pelos terminais portuários ATU12 e ATU18, especializados na movimentação e armazenagem de granéis minerais e vegetais. A empresa foi vencedora para assumir a operação dos terminais em leilão realizado no final de 2020 e pretende investir mais de R$ 600 milhões em obras de melhorias e modernizações nos primeiros três anos de operação. Os contratos do ATU12 e ATU18 terão duração de 25 e 15 anos, respectivamente, e podem ser renovados por até 70 anos. Juntos, os terminais somam mais de 200 mil metros quadrados de área. Atualmente, a empresa aguarda a aprovação do plano de investimentos apresentado o Ministério da Infraestrutura. Por lá, a expectativa é grande e vai além dos limites de Aratu. É esperar para ver.

Otimismo

O retorno dos consumidores às lojas físicas, as compras online e a retomada das viagens são alguns dos sinais para que 82% dos líderes brasileiros da indústria de consumo estejam otimistas. Os números superam a média global (77%), de acordo com dados pela 25ª edição da Pesquisa Anual Global com CEOs da PwC. Em relação ao PIB do Brasil, os CEOs do setor também apontam boas perspectivas: 63% avaliam que a economia vai acelerar, outros 26% veem uma desaceleração a caminho, enquanto 11% disseram que haverá estabilidade. “Após dois anos de pandemia e isolamento social, as pessoas estão ávidas por consumir mais produtos e serviços, de preferência fora de casa. A pesquisa mostra que essa é a expectativa da indústria”, avalia Carlos Coutinho, sócio da PwC Brasil.

Cervejas artesanais

A startup baiana Progema Tecnologia - Ai.Cerv está trazendo para o mercado um sistema que promete ajudar cervejarias artesanais a diminuírem custos de produção, logística, estender a validade do produto, além de reduzir o preço da cerveja para o consumidor. Por meio de um aplicativo, o consumidor poderá pedir uma cerveja gelada e customizada de acordo com o seu gosto. Entre os planos para os próximos dois anos, está a expansão para outros países da América do Sul e do mundo. Em 2020, o país registrou 204 novas cervejarias artesanais, totalizando 1.383 em todo o território nacional, um crescimento de 14,4%, segundo o Anuário da Cerveja 2020. Na Bahia o crescimento de registros chegou a 56% e a região Nordeste atingiu 41,4%. E a expectativa é que, em 2026, de acordo com a Facts and Factores, a indústria atinja a marca de 36.000 cervejarias no mercado global.

Mais cinco cidades com 4G

A TIM acaba de dar mais um passo para a cobertura de 100% dos munícipios baianos com 4G em 2022, com o projeto Sky Coverage que acaba de contemplar cinco cidades (Anuri, Aporá, Araci, Baixa Grande e Baraunas) e 12 localidades do estado (Arataca, Itamira, Pé de Serra, Tapuió, João Vieira, Pedra Alta, Barreiras, Lagoa do Boi, Caldeirão Novo, Italegra, Mandacaru e Caldeirão Grande) . O projeto faz parte de um plano de expansão ambicioso promovido pela operadora, que além de apoiar a inclusão digital no país, levando a rede de quarta geração a regiões que hoje não têm a cobertura, a partir de várias tecnologias, inclusive com o uso de estruturas simplificadas e energia renovável, como painéis solares para conectar torres e antenas em localidades que não dispõem de energia elétrica.

Seguro de vida

Levantamento da MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência com 187 anos de atuação ininterrupta no Brasil, apontou o crescimento da demanda por seguro de vida na Bahia de 37,7%. Para a seguradora, o aumento é consequência de uma maior conscientização dos baianos em torno do planejamento financeiro. Outro dado relevante, ainda segundo o estudo da MAG Seguros, é a alta de 90% na contratação de planos de previdência privada no estado.