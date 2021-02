Parque Esportivo e Ecológico será inaugurado ainda em 2021 em Dias D'Ávila

As obras de construção do Parque Esportivo e Ecológico estão acontecendo às margens da barragem de Santa Helena, em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador. O empreendimento, erguido pela Litoiral Esporte, será inaugurado em dezembro dete ano, se tornando uma nova referência para o ecoturismo da Bahia.

Com cerca de 720 mil metros quadrados de área verde, o parque oferecerá 16 atrações esportivas: tirolesa, arvorismo, parede para escalada, trilhas ecológicas, moutain bike, caiaque, stand up paddle, pedalinho, pesca esportiva, wakeboard, slackline, canoa havaiana, cicloturismo, volêi de praia, futevôlei e beach tennis.

O acesso ao local será através de ingresso que permite o "day use". O usuário pagará uma taxa de R$ 12 e poderá usufruir da infraestrutura do parque, que também terá restaurantes, sanitários, guarda-volumes e um posto de pronto-atendimento.

O empreendimento também vai ajudar no desenvolvimento da região, diz a empresa, com projeto para capacitar moradores do entorno. “O ideal é que possamos ter a maioria dos nossos colaboradores da comunidade. E além de estarem preparados para receber o usuário do parque, devem estar prontos para recebê-los fora dele”, explica Rilson Campos, idealizador do projeto.

O investimento será de R$ 6 milhões e, quando estiver funcionando, terá a geração de cerca de 60 postos de trabalho.

A barragem de Santa Helena fica a cerca de 73 km de Salvador. A área é de Mata Atlântica e a fauna local tem diversas espécies de pássaros, iguanas, peixes e outros animais nativos.