Parque Shopping abre as portas em março de 2020

Fruto de R$ 600 milhões em investimentos, o Parque Shopping Bahia vai ser inaugurado em 3 de março de 2020. A informação é oficial e foi confirmada à coluna pelo próprio empreendimento por meio de sua assessoria de comunicação. O centro de compras – localizado na Av. Santos Dumont (Estrada do Coco) – já está com 100% das obras das áreas comuns realizadas – e vai receber os lojistas em um evento para marcar o início das obras internas de cada unidade. A ideia é dar tempo para que todas as operações estejam abertas e em condições de atender o público quando o shopping for inaugurado. Todos os espaços para lojas já foram comercializados, incluindo as lojas âncoras e megalojas. Quando estiver em funcionamento, o Parque Shopping Bahia vai gerar aproximadamente 3,5 mil empregos diretos. O novo shopping está dentro de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável (ABL) já construída e que ainda terá um power center com operações inéditas na Bahia e terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade, bem como o Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), já entregue à Prefeitura Municipal.

Paralela renova mix com 12 novas operações

O Shopping Paralela consolida processo de renovação de mix e vai receber sete novas lojas só em outubro. Outras cinco operações serão inauguradas até o final do ano, totalizando 12 novas unidades no segundo semestre deste ano. Fora as inaugurações, as lojas da Calvin Klein, Mahalo, Ricardo Eletro e Perini foram reinauguradas após reformas. Entre as novas operações estão a loja de games VR Action, a Dimy Daydream (surf wear), Piticas, Moov Watches, Sestini e Sergio’s. No ramo de alimentação, o centro de compras vai ganhar bandeiras da Bio Mundo, Oakberry Açaí, Oriente Fast, fast food chinês e japonês; Vivendas do Camarão, Meu Chapa e Subway. Vale lembrar que no primeiro semestre, as marcas Melissa, Polishop, Extrafarma, Drogaria São Paulo, Kalunga e Kidstok reforçaram a estratégia comercial de ampliar a presença de marcas nacionais do centro de compras, que está em processo de renovação, modernização e ampliação da estrutura e de serviços.

Dentre as novidades, A Bio Mundo será a primeira a abir suas portas, nessa sexta (18/10). Localizada no primeiro piso, a franquia é fruto de investimentos da ordem de R$ 1 milhão e vai gerar cerca de 20 empregos diretos. No portfólio estão cerca de 4 mil produtos de origem natural, com destaque para grãos, suplementação, sementes, chás, farinhas, frutas desidratadas, produtos para pessoas com intolerância e diabéticos e a linha de congelados.



Papai Noel vai esquiar no Itaigara

A temporada natalina dos shoppings de Salvador começa no próximo dia 26, quando, ao meio dia, o Papai Noel chega ao Itaigara para marcar a inauguração da decoração especial de final de ano do centro de compras. O tema é Parque dos Balões, que vai reproduzir cenário do Polo Norte, com o Papai Noel esquiando, cercado de muita neve e animais típicos. Além disso, o shopping terá como atração principal um carrossel de balões com um enorme boneco de neve no centro. “Este ano o shopping terá uma decoração inédita e sob medida desenvolvida mais uma vez pela artista plástica Telma Calheira, com espaço interativo e temático que promete encantar e despertar o lado lúdico de nossos clientes”, declara o gerente de marketing, Gilson da Hora. Para atrair clientes, o shopping também aposta em uma promoção do tipo Compre & Troque, na qual cada R$ 250 em compras vale um panetone. As trocas poderão ser feitas com notas fiscais datadas a partir de 25/11 e as trocas serão feitas aos finais de semanas e começam no dia 30/11. O pacote se completa com uma ação social. O mall vai coletar doações para crianças especiais atendidas pela Apae, instituição que também vai receber parte da verba arrecadada com a venda dos ingressos para o carrossel do Parque dos Balões.





99 instala câmeras de segurança em carros de motoristas parceiros

A 99 trouxe a Salvador novos dispositivos para aumentar a segurança de usuários do Pop, seu aplicativo de mobilidade concorrente do Uber. São câmeras instaladas em automóveis de motoristas parceiros que podem ser acionadas tanto pelos condutores quanto pelos passageiros. O projeto está em fase de expansão e a capital baiana é a primeira cidade da região Nordeste a receber do dispositivo. As câmeras são conectadas à Central de Segurança da empresa, composta por uma equipe de profissionais especializados, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, que trabalham exclusivamente na tratativa de possíveis incidentes em corridas monitoradas por meio de alertas gerados pelos usuários: motoristas, ao acionarem o botão integrado à câmera; e passageiros, ao acionarem o botão de segurança disponível no aplicativo. Quando os alertas são gerados, a câmera garante acesso às imagens em tempo real e os dados são mantidos em confidencialidade.



I.A.

A tecnologia opera em alinhamento com inteligência artificial da 99, que monitora o perfil de todas as chamadas. Assim, quando há uma situação de risco, os usuários podem acionar o botão para que a empresa possa tomar as medidas cabíveis, acompanhando o que acontece no veículo. O material também pode ser usado para ajudar na identificação de pessoas que cometerem eventuais infrações. “O dispositivo aumentará ainda mais o nível de segurança das viagens feitas pelo app, com foco em prevenção”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99. “O aumento de proteção será para os dois lados, passageiros e motoristas”. O motorista que se interessar pela tecnologia deve se inscrever no site da 99 ou entrar em contato pelo telefone 0300 3132 421.



Construção gera 38% dos novos empregos na Bahia

Em recuperação, o setor de Construção Civil da Bahia foi responsável pela geração de 38% das novas vagas de emprego com carteira assinada criadas no estado entre janeiro e julho deste ano. O número foi revelado pela Juntos Somos Mais - detentora do maior marketplace B2B (De negócio a negócio) do varejo da construção civil, que faturou quase R$ 7 bilhões nos últimos 12 meses – a partir de análise de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. A organização (hoje independente) nasceu de interesses comuns da Votorantim Cimentos, Tigre e Gerdau em desenvolver o varejo de materiais de construção no Brasil e possui diferentes linhas de ações. Em uma delas, focada no desenvolvimento e digitalização do varejo da construção civil, conta com mais de 4.259 lojas cadastradas na Bahia - ou 49% do total de instituições do ramo no Estado.





Unifacs ganha prêmio ligado ao empreendedorismo

A Unifacs ficou em 3º lugar entre instituições de todo o país no Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora no Ensino Superior. A distinção posiciona a universidade como a melhor do Nordeste e a terceira melhor do Brasil no quesito empreendedorismo e inovação e se deve ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI). O centro reúne diferentes práticas que vão desde um registro de marca, ao acompanhamento de um projeto inovador até atingir a maturidade para competir no mercado. Lá é possível desenvolver e estimular não só os estudantes como também qualquer pessoa que tenha uma ideia criativa e inovadora.



FIQUE POR DENTRO



ENEM - Para ajudar os estudantes a se prepararem na reta final antes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Shopping Bela Vista vai receber o Circuito ENEM durante sete dias de atividades gratuitas voltadas para ajudar os vestibulandos a aproveitarem o máximo do seu potencial na prova mais esperada do ano. Realizado no estacionamento do shopping próximo ao SAC, entre os dias 19 e 26 de outubro, durante o horário de funcionamento do empreendimento, o Circuito ENEM vai reunir conteúdos e experiências com o intuito de diminuir a ansiedade, orientar melhor a tomada de decisões e oferecer aprendizado e diversão para os participantes de forma conjunta. O Circuito ENEM será organizado em quatro espaços, que oferecerão conteúdo e diversão entre os dias 19 e 25 de outubro: Espaço Zen, Espaço Fun, Espaço Futuro e Espaço Orienta. Já no dia 26 (sábado), acontecerá uma programação especial: todos os espaços deixam de funcionar e o espaço Orienta toma conta dos demais, levando diversos conteúdos de informação e entretenimento.



RECONHECIMENTO - O engenheiro do Salvador Bahia Airport, Henrique Bellini, 28, foi escolhido como “Jovem Profissional de Aeroporto de 2019” pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC). Ele receberá o prêmio em Bogotá, na Colômbia. O importante prêmio é disputado pelos profissionais de até 35 anos dos aeroportos signatários e concedido ao autor do melhor artigo em relevância para a comunidade aeroportuária internacional. No artigo vencedor, Henrique trata de um tema atual com um foco inovador, visando utilizar de soluções de tecnologia e informação de maneira a aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência dos passageiros em aeroportos com restrição de capacidade nos canais de inspeção de passageiros. O jovem engenheiro civil está à frente de alguns projetos importantes da obra de ampliação do Salvador Bahia Airport, como a implantação do novo sistema de esteira e inspeção de bagagem e a ativação do novo píer de aeronaves.



TEMPERO DO FORTE - Comemorando a inclusão no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo, a 2D Projetos Culturais e Eventos anuncia a data da 14ª edição do Festival Tempero no Forte para o período de 28 de novembro a 8 de dezembro, envolvendo restaurantes da Praia do Forte e do entorno. Para este ano, o tema escolhido foi ‘Caju, castanha e maturi’, prato cheio para explorar a rica cozinha baiana, especialmente a do Recôncavo.



REDES NEURAIS - A Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Feesc) assinou com a Qualirede - empresa líder em gestão de planos de saúde no Brasil e que na Bahia administra o Planserv - um contrato para realizar a gestão administrativa e financeira de projeto que será desenvolvido pelo Laboratório de Circuitos e Processamento de Sinais (Linse), unidade de pesquisa do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O projeto vai tratar do uso de técnicas de inteligência artificial e redes neurais para a classificação de auscultas de batimentos cardíacos. O contrato foi assinado na sede do Linse pelo professor Rui Seara, coordenador do projeto, Angela Silveira, gerente executiva da Feesc, Paula Bianca Minikovski Coelho, CEO da Qualirede, e Ricardo Pereira, gerente de Inovação da empresa. “As expectativas são as melhores possíveis, pois somos uma empresa inovadora em tudo que faz e antenada no desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à saúde. No campo de diagnósticos há muitas oportunidades com uso de técnicas de redes neurais, aprendizado de máquinas e inteligência artificial que auxiliam o médico e podem, inclusive, antecipar futuras complicações de saúde”, afirmou a CEO da Qualirede.



EDITAL - Até 4 de novembro, o Banco do Nordeste recebe inscrições para seleção de projetos de cunho social e das áreas de saúde e esporte, voltados para crianças, adolescentes, adultos e idosos de baixa renda. As iniciativas selecionadas contarão com aporte de recursos não reembolsáveis, por meio de leis de incentivos fiscais. Podem participar projetos que se enquadram no âmbito das regras do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), Fundo dos Direitos do Idoso, Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde de Pessoa com Deficiência. Na avaliação, serão considerados aspectos como nível de organização da entidade, qualidade de atendimento, incentivo à formação educacional, fomento à iniciação profissional, quantidade de beneficiários, regularidade fiscal do proponente, tempo de permanência na atividade, abrangência geográfica e possibilidades de expansão na área de atuação do Banco do Nordeste. Os editais com as informações sobre o processo de seleção estão disponíveis no endereço www.bnb.gov.br, no link “Responsabilidade Socioambiental - Informes Socioambientais”. As entidades podem enviar os projetos para o e-mail socioambiental@bnb.gov.br.



CONGRESSO - Para debater “O valor da ouvidoria no fortalecimento da gestão”, Salvador vai sediar o XXII Congresso Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman nos próximos dias 11,12, e 13 de novembro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO Nacional), promotora do Congresso. Informações pelo e- mail congresso@abonacional.org.br. Este ano, dentre os destaques do evento, que anualmente reúne ouvidores de todo o País para troca de experiências e atualização, estarão: a influência da ouvidoria como ferramenta de gestão estratégica; a interface das ouvidorias com a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação; ouvidoria digital, e o lançamento da 3ª Edição da Revista Científica da ABO. As inscrições custam R$1.070,00 (para associados), e R$ 1.495,00 (não associados). O evento será realizado no Centro de Convenções do Fiesta Bahia Hotel (Avenida Antônio Carlos Magalhães, 741, Itaigara, Salvador, Bahia; telefone: 71 3352-0000).



BONS RESULTADOS – A Tokio Marine, uma das maiores Seguradoras do País, registra bons resultados em 2019 na Bahia e demais estados atendidos pela Superintendência Comercial Varejo Nordeste. Entre janeiro e setembro, as unidades de atendimento da Companhia em solo baiano, que incluem a Sucursal Salvador e o Home Office Vitória da Conquista, tiveram um crescimento de 11,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. A Bahia ocupa, hoje, a 7ª posição no ranking de produção nacional da Seguradora, com 2,7% de market share. No total, os estados atendidos pela Superintendência Nordeste da Tokio Marine - que além da Bahia incluem Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte -, crescem 18% neste intervalo em relação a 2018.