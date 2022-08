Parque Social abre três vagas temporárias para educadoras sociais

O Parque Social abriu três vagas temporárias para educadoras interessadas em ministrar aulas on-line assíncronas - onde não há interação do aluno com o professor durante a explicação -, e síncronas (aulas ao vivo), sobre “Monetização de Negócios Digitais”, “Redação Publicitária e Storytelling” e “Negócios Digitais e E-commerce”. As inscrições ocorrem até a próxima sexta-feira (2) e, para participar do processo, a candidata deverá preencher o formulário de inscrição.

As aulas serão direcionadas exclusivamente para o público feminino, jovens e mulheres que almejam transformar uma ideia em um projeto de negócio digital, voltado ao mercado de moda afro. O processo seletivo destina-se às educadoras (ou educadores) que possuam CNPJ vinculado à área de ensino, formação e experiência vinculadas ao conteúdo a ser ministrado, habilidade com o ecossistema Google e didática no ambiente on-line. Além disso, é preciso ter experiência, preferencialmente, em projetos sociais e com o público feminino.

A seleção consiste em duas etapas. A primeira trata da análise de currículo e da ficha de inscrição. Depois, há uma entrevista on-line e realização de prova didática.

O processo integra o projeto Afro-Moda em Rede, realizado pelo Parque Social, em parceria com a Fundação Banco do Brasil. A iniciativa tem o objetivo de promover o empreendedorismo social e a emancipação feminina através de um curso on-line e gratuito, para que as participantes possam elaborar projetos de negócio na área de moda afro, criar e gerenciar conteúdos digitais.

Próximas etapas

O período para realização da 2ª etapa do processo seletivo (entrevista on-line) ocorre nos dias 2, 5 e 6 de setembro. Já o início das aulas acontece no dia 12 de setembro e as atividades prosseguem até 21 de outubro.