Parque Social promove capacitação de empreendedores em parceria com Sebrae

Durante o mês de agosto, o programa Agente de Empreendedorismo, desenvolvido pelo Parque Social em parceria com a prefeitura, possibilitará aos empreendedores ou potenciais empreendedores da capital baiana a participação em palestras e oficinas ofertadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As atividades acontecerão em cerca de 40 locais da cidade, contemplando as regiões do Cabula, Cajazeiras, Centro e Orla, Cidade baixa e Liberdade, Itapuã, Pirajá, São Caetano, Subúrbio I e II.

As palestras e oficinas contemplam temas como: planejamento, iniciação ao empreendedorismo, vendas, controle financeiro, formalização e formação de preço. Os interessados podem se inscrever presencialmente nos locais onde acontecem as ações ou no site do Sebrae, por meio do link www.lojavirtual.ba.sebrae.com.br. É de graça.

Programação das oficinas

Data e hora: 25 de julho, das 8h às 12h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Escola Municipal Jaqueira do Carneiro - Rua Jaqueira do Carneiro, Fazenda Grande do Retiro.

Data e hora: 25 de julho, das 14h às 18h

Tema: “Sei controlar meu dinheiro”

Local: Escola Tiradentes - Rua Jardim Castro Alves, Vila Ruy Barbosa

Data e hora: 26 de julho, das 10h às 14h

Tema: “Sei controlar o meu dinheiro”

Local: Escola Municipal Clériston Andrade - Rua Djalma Sanches, São Marcos

Data e hora: 31 de julho, das 8h às 12h

Tema: “Sei empreender”

Local: Escola Municipal Batista de São Caetano - Rua Aristóteles Góes, São Caetano

Data e hora: 06 de agosto, das 9h às 13h

Tema: “Sei vender”

Local: Fundação Visconde de Cairu - Rua do Salete.

Data e hora: 6 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei vender”

Local: Conselho de Moradores - Rua Nossa Senhora da Paz, Bairro da Paz

Data e hora: 06 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Escola Municipal Fazenda Grande - Rua Orozi, Fazenda Grande do Retiro

Data e hora: 6 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei planejar”

Local: Igreja Monte Horebe - Rua Mabaço de Cima - Sala da Plataforma

Data e hora: 8 de agosto, das 09h às 13h

Tema: “Sei empreender”

Local: Escola Abrigo do Povo Filho - Estrada da Liberdade, Liberdade

Data e hora: 9 de agosto, das 09h às 13h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Prefeitura-bairro - Rua Pará, Paripe

Data e hora: 9 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei planejar”

Local: Centro Municipal de Educação Infantil João Paulo I - Rua boca da Mata, Valéria

Data e hora: 12 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei vender”

Local: Escola Municipal Milton Santos - Rua Jardim Terra nova, Valéria

Data e hora: 12 de agosto, das 14h às 18h

Tema: “Sei planejar”

Local: Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério - Rua A, Conjunto Castelo Branco

Data e hora: 13 de agosto, das 09h às 13h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Auditório da ABI - Prédio da Prefeitura - Rua Guedes de Brito, Centro

Data e hora: 13 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei vender”

Local: Escola Municipal Xavier Marques - Rua do Bom Juá, Fazenda Grande do Retiro

Data e hora: 14 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei empreender”

Local: Comunidade Kolping - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, Boca do Rio

Data e hora: 15 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei controlar dinheiro”

Local: Escola Municipal Joaquim Magalhães - Rua Boa Vista, Ilha amarela

Data e hora: 15 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Centro Municipal de Educação Infantil Mosa Berbert - Rua Padre Antônio Viêira, Capelinha

Data e hora: 15 de agosto, das 8h30 às 12h30

Tema: “Sei formar preço”

Local: Prefeitura de Pau da Lima - Avenida São Rafael, São Marcos

Data e hora: 15 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei controlar meu dinheiro”

Local: Escola Municipal Eraldo Tinoco - Rua Sussuarana, Sussuarana

Data e hora: 21 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei planejar”

Local: Comunidade Kolping - Abelardo Andrade de Carvalho, Boca do Rio

Data e hora: 21 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Escola Municipal Deputado Cristóvão Ferreira - Rua Sergimirim, Itacaranha

Data e hora: 21 de agosto, das 8h30 às 12h30

Tema: “Sei formar preço”

Local: Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho da Criança - Rua Valdelice Brandão, Águas Claras

Data e hora: 21 de agosto, das 13h30 às 17h30

Tema: “Sei planejar”

Local: Escola municipal de Periperi - Rua Rosalvo Barbosa Romeu, Periperi

Data e hora: 22 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei controlar o meu dinheiro”

Local: Prefeitura-bairro Ribeira - Avenida Porto dos Mastros, Ribeira

Data e hora: 22 de agosto, das 8h às 12h

Tema: “Sei planejar”

Local: Centro Municipal de Educação Infantil Lindaura Andrade - Rua Direta do Calafate, Fazenda Grande do Retiro

Data e hora: 22 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei formar preço”

Local: Prefeitura-bairro de Valéria - Rua da Matriz

Data e hora: 22 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei vender”

Local: Prefeitura-bairro de Paripe - Rua Pará, Paripe

Data e hora: 27 de agosto, das 08h às 12h

Tema: “Sei planejar”

Local: Escola Municipal Theodoro Sampaio - Rua Dr. Armando Colavolpe, Santa Cruz

Data e hora: 27 de agosto, das 13h às 17h

Tema: “Sei vender”

Local: Associação de Moradores - Subúrbio I

Data e hora: 28 de agosto, das 14h às 18h

Tema: “Sei vender”

Local: Escola Nossa Senhora de Nazaré - Rua do Queimado, Liberdade

Programação das palestras:

Data e hora: 24 de julho, das 08h às 10h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: Escola Municipal André Rebouças - Rua Sá Oliveira, em São João do Cabrito

Data e hora: 24 de julho, das 13h às 15h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: CRAS Itapuã - Rua da Cacimba, em Itapuã

Data e hora: 25 de julho, das 08h às 10h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: Escola Municipal Cid Passos - Rua da Lagoa, no bairro de Coutos

Data e hora: 26 de julho, das 13h às 15h

Tema: “Plano de negócio”

Local: Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Rua Nossa Senhora Auxiliadora, em Pau da Lima

Data e hora: 30 de julho, das 13h às 17h

Tema: “Plano de negócio”

Local: Escola Santa Terezinha - Rua Direta da Terezinha, no Alto da Terezinha.

Data e hora: 31 de julho, das 13h às 15h

Tema: “Radar de Oportunidade”

Local: Casa de Música de Itapuã - Ladeira do Mirante, em Itapuã

Data e hora: 05 de agosto, às 08h

Tema: “Sei controlar meu dinheiro”

Local: Escola Municipal Hildete Rua Bahia de Souza - Rua Botuporã, Pernambués

Data e hora: 06 de agosto, das 13h às 15h

Tema: Formalização

Local: Escola Municipal Maria da Conceição Santiago Imbassahy - Rua Direta de Tancredo Neves, Tancredo Neves

Data e hora: 07 de agosto, das 08h às 10h

Tema: Formalização

Local: Escola Municipal Padre Manuel Correia de Souza - Rua América Dourada, Mussurunga I

Data e hora: 07 de agosto, das 08h às 10h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: Escola Municipal Consul Schindler - Rua Esperanto, São Caetano

Data e hora: 07 de agosto, das 09h às 13h

Tema: “Radar de Oportunidade”

Local: Primeira Igreja Batista de Plataforma - Rua Úrsula Catharino

Data e hora: 09 de agosto, das 08h às 12h

Tema: “Radar de Oportunidade”

Local: Centro de Referência do Parque São Bartolomeu - Rua da fonte do são Bartolomeu, próximo ao CRAS, Pirajá

Data e hora: 13 de agosto, das 13h às 15h

Tema: “Plano de negócios”

Local: Escola Municipal Tomaz Gonzaga - Rua Thomaz Gonzaga, Pernambués

Data e hora: 15 de agosto, das 08h às 10h

Tema: “Radar de Oportunidades”

Local: Centro de Convivência Irmã Dulce - Rua Direita Santo Antônio Além do Carmo

Data e hora: 21 de agosto, das 14h às 16h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: Escola Santa Bárbara - Rua Alto da Bela Vista, Vila Ruy Barbosa

Data e hora: 26 de agosto, das 08h às 10h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: Escola Municipal do Beiru, Rua Luciano Santos - Arenoso

Data e hora: 27 de agosto, das 13h às 15h

Tema: “Tenho ideia, mas não tenho dinheiro”

Local: Instituto Municipal de Educação Professor José Arapiraca (Imeja) - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, Boca do Rio

Data e hora: 28 de agosto, das 13h às 15h

Tema: “Radar de Oportunidades”

Local: Casa do Trabalhador - Estrada do Coqueiro Grande, Fazenda grande II