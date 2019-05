Parque Social realiza evento em homenagem ao dia do trabalho nesta terça (7)

Acontecerá em Salvador na próxima terça-feira (07) o evento ´Uma Jornada Transformadora – Valorizando o Protagonismo dos Jovens e Criando Oportunidades no Mundo do Trabalho'. O encontro será realizado pelo Parque Social , às 09h, na área externa da Prefeitura Municipal de Salvador.

A ação tem como objetivo realizar a certificação dos 300 jovens concluintes do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor 2018 e celebrar a chegada dos novos 300 jovens aprendizes integrantes do ciclo 2019/2020.

O evento contará com a participação do prefeito da capital baiana, ACM Neto, da Presidente de Honra do Parque Social, Rosário Magalhães, da Diretora Geral do Parque Social, Sandra Paranhos, dos secretários municipais, autoridades, participantes do projeto e familiares.

O Jovem Aprendiz Empreendedor é voltado para adolescentes e jovens com idade de 14 a 22 anos, integrantes da rede pública de ensino regular ou concluinte do ensino médio, contratados como trabalhadores formais, que recebem capacitação continuada num total de 1.280 horas teórico-práticas, durante 17 meses.



"Um dos grandes diferenciais do Projeto é a orientação individual que oferecemos ao jovem para construção do seu projeto de vida. Buscamos mapear suas forças e talentos, apoiando-o na superação de bloqueios e dificuldades, identificando oportunidades para concretização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Nesse processo os jovens, também recebem orientação psicossocial, quando necessário, com envolvimento dos familiares. O Projeto está alinhado aos propósitos da Prefeitura Municipal do Salvador, que vem direcionando esforços para estímulo ao trabalho e para o desenvolvimento profissional dos jovens da nossa cidade.", destaca a presidente de honra do Parque Social.

O Projeto é resultado de parceria firmada entre o Parque Social e a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer – SEMTEL, para execução do Programa de Aprendizagem Profissional no Município do Salvador, de acordo com lei aprovada em 2018 pela Câmara Municipal do Salvador.

Fiscalizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, o Projeto proporciona aos jovens a inserção no mercado de trabalho, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento, formando mão de obra qualificada e ciente dos seus direitos, além de contribuir com a redução da evasão escolar, dos indicadores de violência e o aumento da renda familiar.

Durante ao evento acontecerá a a palestra “Mente de Campeão”, que será ministrada pelo palestrante Yang Mendes, fundador da primeira escola de comunicação oral da Bahia. Através do estudo de diversas biografias e de histórias reais de superação, a

palestra busca inspirar e estimular a mente das pessoas a serem treinadas para uma mentalidade campeã.