Parque Social recebe maior prêmio nacional de Recursos Humanos

O Parque Social é um dos vencedores do Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia 2019 da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA). A instituição foi escolhida, dentre outras relevantes iniciativas, na modalidade Gestão de Pessoas – Sustentabilidade. Evento de premiação dos cases vencedores será realizado terça-feira (10), às 18h30, no Fiesta Hotel.

A organização social já havia ganho por duas vezes consecutivas, em nível estadual, nos anos de 2017 e 2018, o prêmio Ser Humano da ABRH, com os Programas Agente da Educação e Comunidade Empreende (PCE). Em função da pontuação, o PCE possibilitou que a organização social também disputasse o prêmio nacional.

O Programa Comunidade Empreende, uma tecnologia criada pelo Parque Social, está alinhado com cinco Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). São eles: Trabalho decente e crescimento econômico; Indústria, inovação e infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e comunidades sustentáveis; Parcerias e meio de implementação.

Tem a finalidade de disseminar a cultura de autodesenvolvimento nas comunidades de Salvador, através do empreendedorismo social, potencializando empreendedores sociais, organizações comunitárias, ativos da comunidade e a educação cidadã. Já foi realizado no Bairro da Paz, Centro Histórico e na região do Nordeste de Amaralina.

Dentre as práticas oferecidas pelo PCE estão o acompanhamento das iniciativas próprias de grupos da comunidade, a realização de planos de negócio, comunicação e financeiro, criação da identidade visual completa dos produtos, além de cursos de oratória, postura e pitch.

De acordo com a presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, esse prêmio é o reconhecimento e a consolidação de um trabalho diferenciado que a instituição tem desenvolvido.

“É uma honra receber essa homenagem. Trabalhamos na perspectiva inovadora, transformadora, com um olhar especial para a valorização do potencial das pessoas e das comunidades. Este prêmio é um estímulo para continuarmos desenvolvendo tecnologias de amplo alcance e de impacto social, sempre com o propósito de promover maior inclusão e redução as desigualdades sociais”, destaca a presidente.

O Prêmio Ser Humano é um reconhecimento da ABRH à casos de sucesso na área de gestão de pessoas, com o objetivo de estimular boas práticas criativas e inovadoras que façam a diferença dentro e fora das organizações.