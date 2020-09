Parques de Salvador reabrem nesta segunda; veja o que é proibido nestes locais

Quem está sentindo falta de frequentar os parques da cidade para estirar as pernas e ficar em contato com a natureza poderá matar essas saudades a partir desta segunda-feira (28). A Prefeitura de Salvador liberou a reabertura desses espaços e os soteropolitanos terão entrada autorizada de segunda a sexta, exceto feriados, das 6h às 17h. O uso de máscaras será obrigatório durante toda a permanência, inclusive na realização de atividade física.

Frequentadora dos parques da Cidade e de Pituaçu, a modelo Allzy Dionízio conta que ama as paisagens desses lugares e também o espaço livre para as brincadeiras do filhinho de seis anos. “Geralmente, eu levava lanche, fazia aqueles encontros com amigas, e ele ficava se divertindo. Até prefiro mais parques do que praia por causa do meu filho, fico mais despreocupada, não fico com aquele medo de ele se afogar”, conta ela, que estava levando o pequeno para gastar as energias na pracinha próxima de casa.

A administração não determinou um limite de acesso de pessoas aos parques. Neste início, o comércio ambulante está proibido, então o indicado é que, se necessário, cada pessoa leve sua própria água e alimento. Assim como nas praias, estão proibidas atividades que gerem aglomerações como piqueniques, rodas de conversa, visitas coletivas, shows e atividades esportivas em grupo.

Por enquanto, os equipamentos de ginástica, parques infantis e anfiteatros destes espaços continuarão fechados. Os frequentadores devem observar distanciamento mínimo de 1,5m entre si. De acordo com a prefeitura, funcionários e trabalhadores terceirizados serão submetidos a testes para identificação de possível infecção por covid-19.

Com essa reabertura gradual de ambientes ao ar livre como parques, praias e praças, muita gente tem aproveitado para dar passeios e retomar as atividades físicas, mas mesmo que esses locais tenham melhor circulação de ar, especialistas recomendam alguns cuidados extras para quem vai caminhar, correr e pedalar.

Em abril deste ano, uma simulação feita por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Eindhoven, da Holanda, em parceria com a Universidade de KU Leuven, da Bélgica, mostrou que quem tosse ou espirra enquanto pratica exercícios ao ar livre pode criar uma nuvem de gotículas que se estende por mais de 1,5 metro para quem vem atrás.

A pesquisa recomenda que, se você for fazer caminhadas, fique a pelo menos 5 m de distância da pessoa a sua frente. Numa corrida, essa distância recomendada dobra para 10m. Se for pedalar, sobe para 20m. Então, se você estiver sentindo algum sintoma suspeito de covid-19, não saia de casa. Mantenha-se em isolamento social para não disseminar o vírus para outras pessoas.

O que não pode:

Entrar sem máscara

Fazer atividade física sem máscara

Comércio ambulante

Atividades que gerem aglomerações como piqueniques, rodas de conversa, visitas coletivas, shows e atividades esportivas em grupo

Usar equipamentos de ginástica, parques infantis e anfiteatros

Parque dos Ventos, na Boca do Rio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador) Parque Lagoa dos Pássaros, no Stiep (Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador) Parque dos Ventos, na Boca do Rio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador) Parque Lagoa dos Pássaros, Stiep (Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador) Parque da Cidade, na Av. ACM (Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador)

CONFIRA A LOCALIZAÇÃO DOS PARQUES DE SALVADOR:

Parque da Cidade - Joventino Silva

Av. Antônio Carlos Magalhães, Itaigara

Parque de São Bartolomeu

Entre Pirajá e Enseada do Cabrito, Subúrbio Ferroviário

Parque Metropolitano de Pituaçu

Orla de Pituaçu

Parque dos Ventos

Avenida Otávio Mangabeira, Orla da Boca do Rio

Parque das Dunas

R. José Augusto Tourinho Dantas, 1001, Praia do Flamengo

Parque Lagoa dos Pássaros

Stiep

Outras atividades que retomam também nesta segunda-feira

Também houve liberação para a realização de aulas de dança em cursos livres, desde que não hava contato físico. O protocolo setorial prevê demarcação no chão dos locais reservados aos alunos e professores, para garantir o afastamento mínimo de 1,5m; uso de máscara o tempo inteiro. Estão proibidos ensaios, coreografias e apresentações que gerem contato físico ou redução do distanciamento social. O horário dessas aulas é o mesmo dos demais cursos livres, das 10h às 22h, de segunda a sábado.

No dia 5 de outubro, também uma segunda-feira, será a vez de reabrir os restaurantes populares nos bairros de São Tomé de Paripe e Pau da Lima, que são administrados pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Estes estabelecimentos poderão voltar a funcionar de segunda a sexta, das 11h às 14h, e terá refeição gratuita enquanto durar a situação de emergência. Normalmente, o prato custa R$1. Antes da reabertura, todos os funcionários e terceirizados devem ser testados para covid-19.

As mesas devem ter ocupação máxima de quatro pessoas. O distanciamento social mínimo é de 2m enquanto os assistidos estiverem sem máscara para a refeição. Os funcionários dos restaurantes que preparam os pratos devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Os restaurantes estavam funcionando desde o começo da pandemia como pontos para distribuição de alimentos, sem permitir acesso para consumo no local. Foram distribuídas desde março mais de 560 mil refeições.