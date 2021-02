Parques públicos de Salvador serão fechados; veja todas as medidas de restrição

Todos os parques públicos de Salvador serão fechados a partir desse sábado (20). A medida engloba Parque da Cidade, Jardim Botânico, Lagoa dos Dinossauros, Parque dos Ventos e outros.

Essa é mais uma das medidas anunciadas pelo prefeito Bruno Reis para conter o avanço da pandemia na cidade. Segundo ele, as ações anunciadas representam a desativação da fase 3 de retomada econômica da cidade, que começou no segundo semestre do ano passado. A medida também será válida por 8 dias.

"Praticamente todas as atividades previstas na terceira fase, como cinemas e teatros, que suspendemos na quarta-feira, agora com os parques públicos, praticamente suspendemos toda a terceira fase", explicou.

Ele explicou ainda que a situação da pandemia na cidade mudou rapidamente, e que, por isso, foram necessárias adotar as medidas de isolamento novamente. "Em muitos lugares os dirigentes esperaram o sistema estar à beira do colapso para tomar atitudes, mas a gente não. Desde que cheguei à prefeitura, nós trabalhamos muito, para não colocar medidas de restrição. Até o inicio de fevereiro as coisas estavam sob controle, mas a gente sempre alertou que a chegada de uma nova variante poderia levar à necessidade de adotar novas medidas de isolamento social e até correr o risco de perder o controle da pandemia na cidade", explicou.

Confira as medidas de restrição anunciadas nesta sexta-feira:

Comércio restrito

Nos bairros da Pituba, Brotas e Itapuã, que têm o maior número de infectados, o comércio terá horário restrito novamente, como aconteceu no ano passado. O comércio só poderá funcionar entre 10h e 16h.

Os serviços essenciais podem continuar funcionando: mercados, panificadoras, delicatessen, agências bancárias, cartórios, açougues e farmácias. Também podem funcionar serviços de saúde como: laboratórios de análises clínicas, de imagem, clínicas veterinárias. Serviços de delivery e retirada de comida no local podem funcionar depois desse horário.

Atendimento ao público suspenso

O atendimento ao público da prefeitura e os serviços que não sejam essenciais serão suspensos a partir da próxima terça-feira (23). Os serviços ficarão suspensos, inicialmente, por 8 dias.

Segundo o prefeito, só irão funcionar nas prefeituras-bairro o serviço de recadastramento do SUS para receber a vacinação. Além disso, todos os secretários municipais terão que apresentar um plano de suspensão das atividades não essenciais, mantendo em funcionamento apenas os setores que não podem parar.

No entanto, a medida não vai afetar as secretarias que trabalham diretamente com o combate à pandemia, como Segov, SMS, Sempre, Seman, Semop, Limpurb, Sucop, Desal, Conselheiros Tutelares, Guarda Municipal e Transalvador.

Bares, restaurantes e escolas

Todos os decretos que estão vigentes que determinam medidas mais restritas foram renovados por mais 14 dias. Entre eles, o decreto que regula o funcionamento de bares e restaurantes no Rio Vermelho e Itapuã.

Lá, está proibida a comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos no Rio Vermelho e Itapuã, de sexta-feira a domingo, das 17h às 7h do dia seguinte. Além disso, bares e restaurantes não podem vender alimentos e bebidas para pessoas que estejam em pé, tanto nas áreas internas quanto externas, bem como a obrigatoriedade da delimitação entre os estabelecimentos com utilização de barreiras físicas.

A suspensão das aulas presenciais também está mantida. "Não temos previsão de retomada de aulas presenciais em Salvador", ressaltou o prefeito.

Os decretos renovados também mantêm a redução de 30% do número de funcionários dos Call Centers; a proibição de ações de emissão sonora em logradouros públicos e estabelecimentos particulares, exceto quando autorizado em protocolo específico; o fechamento do Mercado Municipal da Liberdade; o horário especial, das 7h às 9h, em mercados e supermercados de atendimento exclusivo para idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de imunossupressores.