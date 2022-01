Parte de cânion se solta e atinge lanchas em Minas Gerais; veja vídeo

Pelo menos três lanchas foram atingidas neste sábado (8) por um talude que se soltou nos cânions de Capitólio, na região sul de Minas Gerais. Há registro de 15 feridos entre os turistas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros confirmou por volta das 14h30 a morte de uma pessoa.

Imagens mostram o momento que as embarcações estão passando e a pedra gigante se solta e cai rapidamente:

O local do acidente fica ao lado de um condomínio próximo ao Parque Nacional da Serra da Canastra. De acordo com o Jornal Hoje, três pessoas estão com ferimentos graves na Santa Casa de Passos, entre elas uma mulher com fraturas na face. Outras seis estão com ferimentos leves no pronto socorro de São João da Barra.

O Corpo de Bombeiros informou que houve uma "tromba d'água" perto das pedras, que acabaram caindo da altura de mais de cinco metros. Mais equipes de Passos e de Piumhi foram enviadas para ajudar na ocorrência.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que vai instaura um inquérito para investigar o acidente. "A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local", diz a nota.

Minas vive momento de tensão com as chuvas. Um dique da Mina Pau Branco chegou a transbordar na manhã de hoje, com a água invadindo a BR-040, que liga a capital Belo Horizonte ao Rio de Janeiro.