Parte de imóvel desaba e deixa duas pessoas feridas em Itapuã

Parte de um imóvel desabou na manhã desta quinta-feira (2), no bairro de Itapuã, em Salvador. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que o desabamento deixou ao menos duas pessoas feridas na Travessa Guararapes. Ainda conforme o órgão, o imóvel havia sido condenado em agosto do ano passado, mas os moradores não saíram do local.

"Houve o desabamento da casa que tinha risco de construção. Ela estava deteriorada e partes dela foram rompidas. A Codesal atuou no local e passou a recomendação para Sedur para que os pedaço que ainda ficaram fossem demolidos posteriormente", afirmou Sóstenes Macedo, diretor da Codesal.

As vítimas foram socorridas com ferimentos leves e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã.