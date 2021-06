Parte de muro de hospital desaba no bairro de Nazaré

Dez metros do muro do Hospital Professor Carvalho Luz, antigo Hospital da Marinha, desabou na madrugada desta terça-feira (29). O desabamento ocorreu por volta das 2h30. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) está vistoriando a área situada na via marginal da Avenida Presidente Castelo Branco, descida do bairro de Nazaré.

A avaliação está sendo efetuada agora em um trecho de aproximadamente 15 metros do muro, em conjunto com técnicos do Hospital Professor Carvalho Luz, para verificar qual o risco existente neste trecho.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi acionada para efetuar a retirada de partes remanescentes do muro. Já o trânsito neste momento está sendo monitorado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Não houve acidente com veículo em decorrência do desabamento.