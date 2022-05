Participação de Marcelo Sangalo chama atenção no show de Ivete; vídeo

O show de comemoração dos 50 anos de Ivete Sangalo, na noite da sexta (27), em Juazeiro, teve uma participação muito especial: como já aconteceu em outros momentos, o filho da cantora, Marcelo, de 13 anos, tocou percussão na apresentação.

Em determinado momento da apresentação, a cantora chamou atenção para o filho. "Marcelo Sangalo, o quê?", com a câmera focando no adolescente. Os dois se cumprimentaram.

“Que coisa linda esse meu filho. Meu filho lindo que me dá tanto orgulho. Te amo, filhão!”, disse Ivete depois. A cantora também foi para o lado do filho em outros pontos do show. "Meu amor, minha vida".

Nas redes sociais, a participação de Marcelo foi elogiada. "Talentoso igual a mãe", disse uma fã. "Deve ser lindo demais ter seu filho na mesma arte, compartilhando o palco e claramente ele ama a música", escreveu outra. "Toda hora que ela fala Marcelo Sangalo eu me arrepio, ela coloca ele lá em cima". A semelhança de mãe e filho continua chamando atenção também dos telespectadores. "Fico impressionado com a semelhança entre o Marcelo e a mãe, Ivete Sangalo".

Confira:

Show especial

No dia em que completou 50 anos, Ivete Sangalo dividiu a comemoração com o público fazendo um mega show histórico em sua cidade natal, Juazeiro, na Bahia. Com apresentação do ator Érico Brás, o show Tudo Colorido foi transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo Multishow. Com entrada gratuita, Ivete reuniu milhares de fãs na orla da cidade.

De cabelos presos, o look escolhido pela diva para entrar no palco foi uma blusa prateada e uma calça cargo branca. A primeiras músicas para levantar a multidão foram 'Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha', 'Tempo de Alegria' e 'Abalou'. "Eu não sei como vou cantar assim. Meu coração vai explodir", disse a cantora empolgada.

O palco foi montado pelo mago da arquitetura, Giussepe Mazoni, responsável por eventos como o Festival de Verão. O palco tem 40 metros de largura e 14 de altura, com um painel de led com 215 metros. Para que tudo saia nos conformes, foram recrutados 400 profissionais, sendo 150 são da Rede Globo, que se deslocaram do Rio de Janeiro e São Paulo para a captação de som e imagens que serão transmitidos para todo o Brasil.

Depois de Juazeiro, a maratona segue com show fechado para comemorar o aniversário do Shopping Salvador (1 de junho) e no dia 3, para inaugurar a mais nova casa de shows da cidade, a Armazém Convention, no Parque Shopping, em Lauro de Freitas.

Entrevista

Em conversa com o CORREIO, Ivete fez um balanço de sua carreira e falou sobre seu trabalho na televisão, onde estourou com a franquia The Masked Singer Brasil, de sua relação com Juazeiro e da sintonia com o Rock in Rio. Sobre o aniversário, ela diz diz que não se preparou para a data marcante, mas diz que está certa de que a maturidade de 50 anos é confortável.

Com essa festa grandiosa, Ivete mais uma vez prova porque está no topo. Desde que despontou para o Brasil no comando da Banda Eva, e depois já em carreira-solo, ela se apresentou nas edições do Rock in Rio Lisboa, Brasil, Madrid e até Las Vegas. Também fez o Brazilian Day e gravou um disco no Madison Square Garden ambos em New York.