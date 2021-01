Participação inédita de Louro José no 'Mais Você' emociona público

O primeiro Jogo de Panelas do ano no "Mais Você" teve uma surpresa para o público: uma participação inédita do Louro José. Gravado antes da pandemia, o reality culinário trouxe o personagem de Tom Veiga, que morreu no dia primeiro de novembro de 2020, em decorrência de um AVC, em inserções com os participantes.

Nas redes sociais, a surpresa emocionou o público. "Fico tiste com essas aparições inéditas do Louro porque volta tudo e cai a ficha de que ele não está mais aqui", disse um fã-clube do fantoche. "Que saudade do louro", disse uma internauta identificada como Marina Cavalheiro.

Tom trabalhou ao lado de Ana Maria por 24 anos - ele foi o primeiro e único intérprete oficial do animal desde 1996 - quando a apresentadora comandava o Note e Anote na Record.