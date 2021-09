Partiu Estágio: inscrições estão abertas para 2.653 oportunidades

O segundo edital do Programa Partiu Estágio já está em andamento. São 2.653 vagas de estágio, exclusivas para a Secretaria da Educação (SEC), voltadas para estudantes universitários da Bahia, que estejam matriculados em cursos de licenciatura ou bacharelado em instituições de ensino superior baianas - podendo ser federais, estaduais ou privadas, tanto na modalidade presencial ou quanto à distância.

As vagas ofertadas estão distribuídas entre as áreas de Administração (541), Matemática (393), Informática (279) e Língua Portuguesa (261), na capital e em 59 municípios baianos. A lista completa, com todos os 47 cursos atendidos, ainda será divulgada.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de setembro, na página oficial do programa. Ao acessar, o estudante deverá criar uma conta, informando CPF, nome, data de nascimento e e-mail válido. O sistema então enviará um e-mail com os dados para acesso ao sistema de inscrição.

Quem já tiver realizado cadastro para editais anteriores basta fazer o login. Em caso de dúvidas, o programa disponibiliza contato através do e-mail: partiuestagio@saeb.ba.gov.br.

Regras do edital

Com a inscrição, o universitário será incluído no Banco de Jovens para Estágio, com validade de seis meses. O estudante precisa cumprir apenas três pré-requisitos: ter mais de 16 anos, morar na Bahia e ter concluído pelo menos 50% da carga horária do curso.

Assim como nos editais anteriores, 10% das vagas ofertadas serão reservadas para deficientes, como previsto pela Lei 11.788/2008. Para o restante, terão prioridade universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), seguidos daqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Os estudantes beneficiados pelo Projeto Estadual de Auxílio Permanência, contudo, não poderão se inscrever.