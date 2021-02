'Passa um filme vitorioso pela cabeça', recorda Dinei

Dinei escreveu o nome na história do Vitória ao assinar quatro tentos contra o Bahia no jogo de ida das finais do Campeonato Baiano de 2013, na goleada por 7x3, na Fonte Nova. Ele e Índio são os maiores goleadores rubro-negros em um único Ba-Vi.

Índio já aposentou as chuteiras, mas Dinei, aos 37 anos, se prepara para voltar a disputar o estadual. Dessa vez, com as cores do Jacuipense. Esse episódio traz uma entrevista com o centroavante Dinei, que estreia no domingo (21), contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Dinei vai disputar o Campeonato Baiano pelo Jacuipense (Foto: Renan Oliveira/ Divulgação)

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.