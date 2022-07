Passageira de transporte por aplicativo é presa após ser flagrada com 1 kg de maconha

Um mulher foi flagrada, na tarde de quinta-feira (28), com um tablete de maconha de 1 kg a bordo de um veículo de transporte por aplicativo em Itabuna, no sul da Bahia. A passageira, de 23 anos, estava acompanhada da filha de apenas 3 anos de idade. O motorista também foi conduzido para a delegacia.

O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 512 da BR-101. Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório para consulta nos sistemas da polícia.

Durante revista no interior do automóvel, os PRFs encontraram a droga. O condutor, de 40 anos, disse que era motorista de aplicativo e não sabia que dentro do carro havia droga. Já a passageira informou aos policiais que pegou a maconha em Camacan e estaria levando para Itabuna e que seria para consumo próprio.

Diante das circunstâncias de flagrante delito, o motorista e a passageira foram encaminhados com a droga e o veículo para a delegacia da Polícia Judiciária, onde foi lavrado o flagrante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. Foi também acionado o Conselho Tutelar.