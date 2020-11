Passageira é presa por furtar R$ 100 de adolescente durante viagem na Bahia

Uma passageira de ônibus foi presa em Milagres, na Bahia, na segunda-feira (9) após furtar R$ 100 da mochila de uma adolescente de 17 anos que também estava na mesma viagem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pelo motorista do ônibus no KM 544 da BR-116. Acompanhado da adolescente, ele pediu ajuda dos agentes federais do posto de Milagres para resolver a situação.

A garota contou que notou pela falta do dinheiro ao voltar do almoço durante o trajeto da viagem. Disse que a mochila estava fora do local em que deixou, no compartamento superior, e tinha sinais de que havia sido remexida.

Os policiais começaram a agir e levantaram que só três pessoas não desembarcaram do ônibus na parada para almoço. Uma delas era uma mulher de 38 anos que ficou muito nervosa com a presença da polícia.

Em consultas aos sistemas, os agentes constataram que essa passageira tinha antecedente criminal em São Paulo, onde foi presa por furtar um mercado.

Em seguida, a vítima notou algo embolado ao cabelo da suspeita, que tentou esconder as duas cédulas de R$ 50 rapidamente na mão. Ela acabou presa em flagrante por furto.

Os envolvidos foram levados à delegacia de Milagres para registrar o caso.