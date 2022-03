Passageiro de carro por aplicativo é morto a tiros em viaduto

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (20), na região da Avenida Paralela, próximo à estação Imbuí, do metrô de Salvador. O homem, que não teve a identidade revelada, estava em um carro por aplicativo quando o veículo foi interceptado por outro carro em cima do Viaduto de Narandiba, que dá acesso à Avenida Edgar Santos.

A vítima foi retirada do carro e morta a tiros na pista. Segundo informações da Polícia Civil, além do motorista e da vítima, havia duas mulheres dentro do carro, que saíram correndo quando começaram os tiros.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) estavam em ronda na região quando foram acionados por populares para atender ocorrência. Ao confirmar que havia um homem baleado, a PM acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou o óbito.

Ainda não há informações de quantos suspeitos participaram do crime. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para realizar perícia no local e remover o corpo. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Ainda de acordo com a polícia, imagens das câmeras da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), que ficam na região, devem ajudar a identificar o veículo usado no crime.