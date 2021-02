Passageiro é retirado de carro e morto a tiros na Vila Laura

Um homem foi morto a tiros na Rua Raul Leite, na Vila Laura, na noite da quinta-feiar (11), depois de ser retirado de dentro de um carro nas proximidades da Rótula do Abacaxi. As primeiras informações são de que ele era um motorista por aplicativo, mas estava como passageiro.

Um outro carro fechou o veículo em que a vítima estava por volta das 22h, diz a Polícia Civil. Homens armados desceram do veículo, retiraram o rapaz do carro e o mataram a tiros. O outro homem que estava com ele também foi retirado do carro e levado pelo grupo. Horas depois, foi liberado no bairro do Retiro, sem ferimentos.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, mas já encontrou a vítima sem vida. Eles isolaram a área para realização de perícia. Nenhum suspeito foi preso.

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o crime.