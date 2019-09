Passageiro morre depois de pular no mar; ferry retorna para Salvador

O ferry-boat Maria Bethânia deixou o terminal de São Joaquim por volta das 17h desta segunda-feira (23), em direção à Ilha de Itaparica, mas 20 minutos depois teve que retornar para Salvador. O motivo foi um passageiro, que pulou no mar durante a travessia. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu e morreu durante o processo de reanimação.

Segundo a Internacional Marítima, empresa que administra o sistema ferry-boat, depois que o homem pulou na Baía de Todos-os-Santos, a tripulação entrou na água e conseguiu fazer o resgate. Ele recebeu os primeiros socorros enquanto a embarcação retornava para a capital.

Em solo, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deu continuidade ao atendimento, mas o homem não resistiu. O nome dele não foi divulgado.

Em nota, a Internacional Marítima lamentou o ocorrido e disse que se solidariza com os familiares da vítima.

Por conta do incidente, o ferry Ivete Sangalo, que tinha previsão para deixar o terminal de São Joaquim às 19h, saiu com 15 minutos de atraso. A empresa informou que a travessia das 20h, com a embarcação Rio Paraguaçu, também iria atrasar.

Na Ilha de Itaparica, o Maria Bethânia deveria fazer a travessia de volta às 19h, mas atrasou 30 minutos por conta do incidente. O Dorival Caymmi estava marcado para sair às 20h, mas também teria atraso.