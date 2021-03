Passageiros do metrô poderão comprar passagens no cartão de crédito via aplicativo

Usuários do transporte público de Salvador poderão comprar créditos para o cartão CCR Metrô Bahia direto no celular. O Quicko APP passa a oferecer essa opção, com o pagamento feito diretamente no app, via cartão de crédito, sem taxas adicionais, no valor mínimo de R$ 3,90. Pelo aplicativo também é possível conferir o saldo do cartão de forma simples e prática.

O bilhete pode ser utilizado em todas as linhas de ônibus urbanos, metropolitanos, metrô e na integração entre os modais de Salvador. Após a confirmação da compra de crédito no aplicativo, basta passar o cartão no validador de consulta e carga presente em todas as estações do Metrô, antes de se dirigir às catracas. Não é possível fazer a validação nos ônibus ou terminais urbanos.

Para efetuar a compra, o usuário deverá clicar no botão “Meu Bilhete” no menu inferior do Quicko App, e cadastrar as informações do cartão CCR Metrô Bahia. Depois, basta escolher o valor da compra e cadastrar o cartão de crédito de preferência.

O novo recurso se soma aos vários serviços de mobilidade e conveniência que o Quicko App oferece aos usuários de Salvador. O aplicativo sugere rotas combinando os diversos modais disponíveis e permite o acesso a informações sobre o transporte público na cidade, como a localização dos pontos de embarque, os trajetos dos coletivos e a situação das linhas. O aplicativo também tem uma Central de Notificações, com notícias relevantes sobre o funcionamento do transporte público, e envia alertas quando há alterações importantes que afetem o deslocamento das pessoas.

“O aplicativo da Quicko é um grande aliado de quem precisa se locomover! A compra digital de créditos é uma conveniência extremamente importante. Consultar o saldo também é muito bom para quem está na rua e precisa se programar para adquirir mais créditos. Para o futuro, teremos novidades nessa ferramenta, como bloqueio do cartão em caso de roubo, furto ou extravio, solicitação de 2ª via do cartão e outras facilidades e conveniências para ajudar o usuário”, explica o CEO da Quicko, Pedro Somma.

Nesse primeiro momento, a venda de créditos e a consulta de saldo do cartão CCR Metrô Bahia está disponível apenas para Android e será lançada para iOS em breve.