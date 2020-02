Passagem de ônibus deve custar R$ 4,20 depois do Carnaval

O prefeito ACM Neto afirmou, em entrevista coletiva na tarde deste sábado (16), no circuito Orlando Tapajós, na Barra, que a tarifa de ônibus pode ser reajustada no fim do Carnaval. Mas, segundo Neto, a passagem não custará mais do que R$ 4,20.

No último reajuste, em janeiro do ano passado, o aumento foi de R$ 3,80 para R$ 4.

“Os empresários pressionando para uma tarifa superior a 4,20. Não darei mais que 4,20, já bati o martelo. Não há hipótese. Há toda uma pressão”, declarou o prefeito, durante o desfile do Fuzuê, na Barra.

O prefeito afirmou que se reuniu ontem, com empresários, para tratar do assunto. Usualmente, o aumento na tarifa acontece neste período do ano.

No final do ano passado, Neto afirmou que a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos (Arsal) estava fechando os últimos detalhes do estudo para a nova tarifa e que havia uma tendência de alta, mas menor do que a registrada de 2018 para 2019.