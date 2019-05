Passagens intermunicipais ficam 3,3% mais caras a partir desta terça (7)

Quem planeja fazer viagens intermunicipais vai pagar mais caro a partir desta terça-feira (7). É que a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou nesta segunda (6) que as tarifas das linhas rodoviárias intermunicipais de longa distância serão reajustadas a partir de terça-feira (6). A agência explicou que o reajuste é anual e que o percentual de aumento aplicado dessa vez será de 3,3%.

As novas tarifas são definidas com base na correção dos índices do IPCA, IGPM e variação do diesel. A margem é determinada através de pesquisas que analisam o gasto das empresas com os funcionários, peças dos ônibus, combustível, entre outros insumos. O último reajuste concedido às empresas foi dado em janeiro de 2018.

O transporte intermunicipal de passageiros é um serviço público de competência do Estado, constituído para atender à s necessidades de deslocamento da população entre as diversas regiões da Bahia, sendo outorgado à iniciativa privada através de concessão ou permissão, precedida de licitação. A Agerba é o órgão responsável pela outorga, regulação, controle e fiscalização das concessões e permissões para a operação desse serviço.

De acordo com a Agerba, atualmente são fiscalizadas 53 empresas concessionárias e permissionárias, que operam as 1.357 linhas e serviços do transporte intermunicipal de passageiros. Além disso, segundo a agência, são cerca de 3.350 veículos cadastrados que transportam mais de dez milhões de passageiros por mês no estado.