Passarela que liga Estação Pernambués ao Salvador Shopping é inaugurada

A nova passarela que liga a Estação Pernambués do metrô ao Salvador Shopping teve acesso liberado ao público nesta terça-feira (20) pela manhã. Com 195 metros de extensão, o equipamento facilita o acesso de clientes e lojistas ao centro de compras. O investimento total foi de R$ 5 milhões. A estimativa é que 15 mil usuários passem diariamente no novo trecho da passarela.

A Companhia de Transportes da Bahia (CTB), que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), fez a análise do projeto e acompanhou a execução. “O metrô é um transporte de alta qualidade. É muito importante que os empreendimentos próximos às estações busquem melhorar as condições de acesso para os usuários e com isto beneficiar toda a comunidade do entorno", diz o presidente da CTB, Eduardo Copello.



O secretário da Sedur, Nelson Pelegrino, também ressalta a importância da melhoria. “Antes, o acesso era feito sob o sol ou chuva, por trás de um prédio comercial”, diz.

A passarela foi feita com doação do empresário João Carlos Paes Mendonça, principal acionista do Salvador Shopping. A CCR, operadora do metrô, avaliou a compatibilidade da nova ligação e também aprovou a iniciativa. A viabilização técnica contou com a aprovação dos órgãos da Prefeitura de Salvador que agora passa a fazer a gestão do equipamento.