Pastana confirma sondagem do Guarani, mas nega saída do Vitória

Rodrigo Pastana não vai deixar o Vitória. Ao menos agora. É o que garante o próprio executivo de futebol rubro-negro. À reportagem do CORREIO, ele confirmou ter recebido sondagem do Guarani, clube paulista que disputa a Série B do Brasileiro, mas disse também que não está de saída da Toca do Leão.

"Não houve nenhum acerto. Só me sondaram. Nada demais, pois sempre tive o nome lembrado lá. Não houve proposta. Não houve negociação. Então não posso falar sobre suposições. Estou feliz demais no Vitória", afirmou Rodrigo Pastana.

A informação de que o dirigente poderia deixar o Vitória foi publicada na segunda-feira (27) pelo site GE. Horas depois, o presidente rubro-negro, Fábio Mota, afirmou ao site Galáticos que não conseguia competir com os valores oferecidos pelo Guarani.

"Tem proposta do Guarani para tirar ele do clube. Eu não tenho como cobrir a proposta do Guarani, que está na Série B, tem cota de R$ 10 milhões e eu estou na Série C, tenho cota de R$ 400 mil no ano inteiro. Estou tentando convencer ele a não ir pelo projeto de salvação, de reestruturação do clube, mas ele tem uma proposta oficial do Guarani. Estou aguardando ele chegar amanhã (hoje) aqui para ter uma conversa com ele definitiva", afirmou Fábio Mota.

Rodrigo Pastana chegou à Toca do Leão no começo da Série C do Brasileiro. Ele é responsável pela contratação dos técnicos Fabiano Soares, já demitido, e João Burse, além de cinco jogadores: o goleiro Dalton, o zagueiro Danilo Cardoso, o meia Foguinho e os atacantes Rafinha e Rodrigão.

A sete rodadas do fim da Série C, o Vitória está ameaçado de rebaixamento. Em 16º lugar, o Leão soma os mesmos 12 pontos do Campinense, primeiro time dentro do Z4, na 17ª colocação. No sábado (2), às 19h, o rubro-negro enfrenta o Figueirense, no Barradão.