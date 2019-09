Patricia Abravanel diz que mulher não pode negar sexo ao marido

A apresentadora Patricia Abravanel fez um comentário durante o 'Programa Silvio Santos' (SBT) que provocou indignação nas redes sociais. A filha do apresentador Sílvio Santos disse que a mulher não pode negar sexo ao marido.

“Mulher não pode negar fogo para o marido, senão ele vai procurar em outro lugar, tá na Bíblia”, disparou Patrícia.

A apresentadora Lívia Andrade rebateu o comentário de Patrícia e disse que a mulher tem o direito de dizer não. “Se uma hora a gente não quiser, a gente não precisa mentir. A gente tem que falar a verdade: não estou a fim e pronto!”, disse Lívia.

Nas redes sociais, diversos usuários criticaram a opinião da filha de Sílvio. "Patricia Abravanel, eu sou homem e casado. Se minha esposa diz que não, é não e ponto final. Assunto encerrado. Se o seu marido não sabe o que é "não" ele está cometendo um crime. Te oriento a ligar para a polícia", comentou um telespectador no Twitter.

Após a exibição do programa na noite de domingo (1), o nome da apresentadora foi parar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Alguns comentários relacionavam a fala de Patrícia à declaração do humorista Carlinhos Maia, que chamou de 'imbecis' os jovens que se matam. As declarações provocaram mal-estar especialmente no mês em que que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, conhecida como Setembro Amarelo.

Carlinhos Maia diz que adolescente que tenta suicídio é 'imbecil' e gera reações

"Você achava mesmo que ia ser fácil? Eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando 'Eu quero me matar'. Vai imbecil. Vai se matar porque você nem começou a vida ainda", diz o influenciador digital. "Venha perguntar para uma mulher de 75 anos, que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje tá varrendo o quintal, que até hoje tá catando latinha na rua para sustentar os bisnetos... Venha perguntar se ela se matou com 16 anos", continua.

O comentário de Maia não foi bem aceito pelos internautas e, momentos depois, ele apagou o vídeo de sua rede social. Mesmo assim, por conta do episódio, seu nome chegou aos assuntos mais comentados no Twitter.