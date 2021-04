Patrícia Poeta aposta em marca baiana para o É de Casa, na TV Globo

A apresentadora Patrícia Poeta comandou o programa “É De Casa”, na manhã desse sábado (10) na TV Globo, com um look pra lá de especial. O modelo, assinado pela marca baiana Meninos Rei, chamou atenção de quem assistia e viralizou nas redes sociais.

Uma das marcas do Afro Fashion Day, Meninos Rei vai participar do próximo SPFW



Patrícia usou sua página oficial no Instagram para falar sobre a peça e mandar um recado: “A moda brasileira é um campo fértil para artistas, designers, profissionais com visão única. É ou não é? Essa blusa é uma dessas criações autênticas - criada e confeccionada pelos estilistas e afro-empreendedores da @meninosrei, de Salvador. Um patchwork de tecidos africanos, com suas cores e energia, traduzidos em modelagens contemporâneas. Nosso pais é rico em artistas, empreendedores e estilistas com DNA único. Então, vambora valorizar o que é nosso!”.

