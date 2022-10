Patrões são denunciados pelo MP por tortura de funcionários de loja em Salvador

Alexandre Santos Carvalho e Diógenes Carvalho Souza foram denunciados na segunda-feira (10) pelo Ministério Público estadual pelo crime de tortura contra dois funcionários de uma loja na região da Lapa. William de Jesus Conceição e Marcos Eduardo Serra Silva foram acusados de furtar R$ 30 do Atacadão das Máscaras e depois disso apanharam dos patrões - um deles teve o número 171 queimado nas mãos. O promotor de Justiça Carlos Artur dos Santos Pires pediu ainda que a Justiça decrete a prisão preventiva dos acusados.

A denúncia aponta que no dia 19 de agosto William foi agredido, depois de ser acusado de furtar dinheiro e mercadorias. Ele foi mantido dentro da loja contra a vontade, sofrendo torturas físicas e psicológicas, além de ameaças de morte. No dia 22, na mesma loja, os acusados teriam agredido Marcos Eduardo.

As vítimas contaram em depoimento que sofreram ameaças constantes também para não denunciar o caso. Eles disseram ainda que os acusados foram até suas casas para incitar medo.

Durante interrogatório à polícia, os dois acusados confessaram as agressões, embora a defesa tenha rechaçado a tese de que o episódio configure tortura.

Na denúncia do MP, é ressaltado ainda que os próprios acusados filmaram as agressões e divulgaram as imagens nas redes sociais, o que compromete a imagem das vítimas.