Paula Magalhães dá dicas de moda e achados como brinco de R$ 9,90

Editorial O hit é brilhar - Presilhas ganham glamour e ressignificam os penteados

Está naquele “bad hair day” e não sabe o que fazer com o cabelo? Presilhas, presilhas e mais presilhas. Os acessórios roubam a cena e despontam cheios de glamour povoando as muitas cabeças na moda. O melhor? É superfácil e prático de usar.

Dourada - A maneira mais certeira de usar as presilhas é apostar em uma única fileira, utilizando as peças. Investimos em modelos dourados e com pedrarias, todos da marca baiana @mimosdamilacos. O trio custa R$ 17.

Neste editorial de beleza, assinado pelo beauty artist Kal Nascimento, três dicas para agradar a todos os gostos. Referências das mais básicas até aquelas bem fashionistas.

Vermelhou - Vai usar apenas três no penteado? Que sejam modelos de efeito, como esses da @abxcontempo. O acessório com laço custa R$ 19,80. As outras saem por R$ 12 cada. Óculos de acervo

“Tire proveito da própria textura do cabelo e utilize as presilhas para redesenhar a moldura do rosto”, explica Kal. Aproveite a liberdade criativa para brincar com os acessórios, mas preste atenção em um detalhe importante. “Elas devem ser colocadas de um jeito que a ponta da peça fique disfarçada no cabelo”, revela.

Perolada - Para as mais comportadas, duas presilhas marcam o penteado. Invista nos modelos de pérolas e use cada um de um lado. As peças são da @sougarimpex. Cada uma custa R$ 27.

Na hora de combinar, selecione presilhas que possuam materiais semelhantes para criar uma união estética. Depois, é só se divertir sem medo de ousar.

Ficha técnica

Fotos Gabriel de Alencar (@gabriel_ftx); Beleza Kal Nascimento (@kalnascimentostudio); Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1); Modelo Julia Gonzalez (@juliazalez)

VIXE

De olho no Verão

Look do desfile da multimarcas Martha Paiva (Foto: Lucas Assis/Divulgação)

A estação onde o sol reina, a alegria impera e as misturas ganham ainda mais criatividade. O Verão realmente inspira. Se você quer arrasar na beira mar, saca só esse look do desfile da multimarcas Martha Paiva, que aconteceu no resort Tivoli, em Praia do Forte. A dica é embarcar no navy reinventado. Misture aquela hot pant listrada com uma blusa com uma print mais lúdica e bem volumosa. Na nova estação, o destaque são os ombros.

Pesadão

As sandálias pesadas e com saltos grossos passam uma informação de modernidade ao look. Rolou sentimento? Então, dá aquela espiadela no modelito arrematado no e-commerce da Dafiti que custa R$ 70 e tira o romantismo de qualquer visu.

De um lado só

Brincos da Trudys

Já pensou em usar brincos de uma maneira diferenciada? Se você tem dois furos na orelha, que tal experimentar colocar os mesmos acessórios de um lado só? Esse par da Trudys é bem levinho e amigo do bolso. sai por R$ 9,90.

Pink

Óculos da Chilli Beans

Um par de óculos rosa é aquele elemento fashion capaz de ressignificar uma produção. Afinal, quem vai reparar na roupa quando toda sua atenção é voltada para o olhar? Descole o seu na lojinha virtual da Chilli Beans. Preço: R$ 124,99.

Amor urbano

Pochete da Riachuelo

Uma pochete fashion e seu look sai, imediatamente, do lugar comum. Atrás de uma para chamar de sua? O Vixe amou a aposta da Riachuelo com estampa de rabiscos, ideal para usar com uma produção urbana. Preço: R$ 59,90.

Nota 0

Viajar de avião virou um verdadeiro pesadelo. Falta de higiene e atos de impaciência e grosseria viraram hábito. Fundamental é o respeito!

Nota 10

Lembra de George Micheal nos anos 90? Pois os boys descolados decidiram aderir a uma tendência do cantor inglês e estão usando brinco. Cool!