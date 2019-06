Paulo Afonso prepara concurso com 452 vagas

A Prefeitura de Paulo Afonso, a 480 quilômetros de Salvador, vai realizar no segundo semestre deste ano concurso público com a oferta de 452 vagas, sendo 232 de nível superior, 139 de nível técnico e outras 81 de nível médio, além de formação de cadastro reserva. No próximo dia 18 de julho, a comissão permanente de licitação da prefeitura irá receber as propostas das empresas interessadas em planejar, organizar e realizar o certame. O edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.pauloafonso.ba.gov.br.

Projeto básico

O projeto básico do concurso público de Paulo Afonso prevê vagas para dezenas de funções, como para funções como médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, contador, analista em Defesa Civil, técnico administrativo, técnico em contabilidade, técnico em nutrição, dentre outras. O último concurso válido de Paulo Afonso foi realizado em 2002. Houve um outro, em 2008, que foi anulado devido a uma série de irregularidades