Paulo Azi acusa governo de pressionar imprensa para não divulgar pesquisas eleitorais

Foto: Divulgação

O deputado federal Paulo Azi, presidente estadual do União Brasil, acusou nesta quarta-feira (20), o governo do estado de pressionar veículos de imprensa para que não divulguem pesquisas eleitorais sobre a corrida pelo Palácio de Ondina.



Para o parlamentar, a ação, com a participação do próprio governador Rui Costa (PT), demonstra desespero. “Depois de Rui ter sido condenado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) por divulgar fake news e pesquisas falsas, o governo e o governador pessoalmente agora estão pressionando diversos veículos de imprensa para não divulgar pesquisas eleitorais que retratam a situação da Bahia atualmente”, afirmou o deputado.



Em decisão liminar nesta terça-feira (19), o desembargador Vicente Oliva Buratto, do TRE da Bahia, proibiu o governador de falar sobre dados de uma suposta pesquisa, realizada pelo grupo aliado à atual gestão, e não registrada na Justiça Eleitoral. Rui terá que prestar esclarecimentos à Justiça por ter divulgado os números em entrevistas para veículos de comunicação.



“Soube que Rui chegou ao cúmulo de ligar para veículos de imprensa fazendo ameaças caso publicassem uma determinada pesquisa. O episódio mais recente aconteceu essa semana. Mas não é a primeira vez”, ressaltou Azi.