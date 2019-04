Paulo Carneiro anuncia retorno de joia da base do Vitória

Na tarde desta quinta-feira (25), em seu primeiro dia de volta ao Vitória, o presidente Paulo Carneiro já anunciou a assinatura de contrato com um atleta. Trata-se do zagueiro Carlos, de 18 anos, que havia se desligado do Leão há 15 dias.

Carneiro anunciou o acordo de maneira inédita: através da sua conta pessoal no Twitter. Segundo a publicação, Carlos assinou contrato de três anos e será reintegrado ao departamento profissional - sem detalhar se ao time principal ou ao sub-20.

O contrato de formação de Carlos com o Vitória expirou no último dia 10 de abril. Sem chegar a um consenso para assinar o seu primeiro contrato profissional com o clube, o zagueiro deixou a Toca do Leão no dia 15 de abril.

Os empresários do garoto entraram em litígio com o Vitória, então presidido por Ricardo David, no ano passado. Segundo nota divulgada pelo clube no dia 16 de abril, os agentes não concordaram com a proposta oferecida pelo Leão.

Ainda na nota o Vitória disse que Carlos se recuperava de uma lesão no joelho, o que fez o clube apresentar uma proposta mais baixa: "No final do ano passado, o atleta sofreu uma grave lesão, obrigando-o a uma cirurgia no joelho que exige um longo período de tratamento e recuperação para assegurar ao mesmo a plena reabilitação e as condições fisiológicas necessárias para o exercício pleno das suas atividades profissionais".

Após deixar o Vitória, Carlos assinou com o Jacuipense, onde deu continuidade ao tratamento no joelho.