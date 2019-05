Paulo Carneiro confirma renovação do contrato de Neto Baiano

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, revelou que vai renovar o contrato do centroavante Neto Baiano. O atual vínculo do jogador de 36 anos com o rubro-negro se encerra no final deste mês. Durante a derrota por 3x2 contra o Guarani na noite de segunda-feira (13), o atacante anotou o primeiro gol desta quarta passagem pela Toca do Leão e agora soma 85 com a camisa vermelha e preta.

"Finalmente está em forma. Não pode jogar com a aquela barriga. Ele chegou fora de forma, mas agora está em forma. Quando o time está muito mal, o centroavante sente. O time melhora, o centroavante melhora. Deve ter o contrato renovado para a temporada, sem dúvida. Nada a ver com o jogo. Não tomo decisão pela performance individual. Ele está focado, está calado, fazendo o dele e treinando muito. Físico é importante. Na medida que o meio de campo do time melhora, por exemplo, o centroavante melhora", afirmou Paulo Carneiro, em entrevista à Rádio Metrópole, após a derrota para o Guarani.

O dirigente não especificou a nova duração do contrato nem outros detalhes. O vínculo atual de Neto Baiano tem gatilhos por produtividade, como presença em partidas e gols marcados.

Com apenas três pontos somados, o Vitória é o 12º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, após um triunfo e duas derrotas. O Leão volta a entrar em campo no sábado (18), às 16h30, contra o São Bento, no Barradão.