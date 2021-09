Paulo Carneiro dispara antes de reunião que pode afastá-lo: 'Clube de traidores'

Enquanto Wagner Lopes apronta o time para enfrentar o Operário-PR sábado, o Vitória vive fora de campo um dia decisivo. Em reunião extraordinária marcada para esta quinta-feira (2), a partir das 18h, o Conselho Deliberativo vai apreciar o parecer da Comissão de Ética a respeito de um relatório da Comissão Especial que apontou indícios de gestão temerária por parte de Paulo Carneiro e recomendou o afastamento temporário dele por 60 dias, tempo sugerido para apuração dos fatos.

Indo direto ao ponto: é esperado que esta reunião decida pelo afastamento do presidente, que perdeu apoio de lideranças do clube e se encontra isolado politicamente.

Horas antes do encontro acontecer, Paulo Carneiro decidiu quebrar o silêncio. Em mensagem de áudio emitida através do WhatsApp, ele disparou contra o processo que tende a culminar na sua saída do cargo e também contra alguns dos conselheiros mais influentes, como o ex-presidente Alexi Portela Júnior e o atual presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, a quem chamou de "grande Judas".

“O clube fica acéfalo perante a opinião pública, perante a mídia, perante o mercado, a possíveis investidores. Olha a vergonha que passa o Vitória por causa desse bando de traíras. Clube dos traidores, clube dos conspiradores. Esse clube está doente. Eu sou o sexto presidente em sete anos. Ninguém consegue terminar o mandato porque esses conspiradores de plantão não deixam”, disse Paulo Carneiro.

No período citado, desde 2014, a galeria de presidentes do Leão tem Carlos Falcão, Raimundo Viana, Ivã de Almeida, Agenor Gordilho, Ricardo David e ele, que foi eleito em abril de 2019. Nenhum cumpriu três anos previstos no estatuto, seja por renúncia ou por fazer um mandato tampão.

“A partir de amanhã o Vitória vai estar no caos porque vai ser dirigido por Fábio Mota”, emendou Carneiro, citando que o vice-presidente, Luiz Henrique, sairá junto com ele. Pelo rito previsto no estatuto do clube, na ausência do presidente e do vice, quem assume é o presidente do Conselho Deliberativo.

“A documentação necessária, que deveria estar na mão da Comissão de Ética, deveria ter sido encaminhada por essa Comissão Processante que foi imoralmente construída por seu Fábio Mota, o grande Judas desse processo, o grande traidor, o grande responsável por tudo que isso que está acontecendo porque deu espaço, quando ele podia ter evitado tudo isso, pra ficar bem com todo mundo, com seu jeito pusilânime de ser”, continuou. A Comissão Especial (a mesma que Paulo Carneiro ele chama de Processante) foi instituída em 29 de abril.

“Essa Comissão de Ética deveria ter tido uma atitude técnica, já que existiam técnicos na comissão. Como é que eles mandam suspender o presidente? (...) Um processo covarde, um misto de despeito e de inveja. (...) As pessoas que querem entrar aqui são as pessoas que nunca construíram porra nenhuma no clube”, afirmou.

Paulo Carneiro também acusou Alexi Portela Júnior, que presidiu o clube de 2006 a 2013 e é um personagem influente nos bastidores do Vitória, de ter liderado o processo contra ele. Citando um episódio ocorrido durante a gestão de Alexi, quando o clube não conseguiu o acesso na Série B 2011, ele acusou o ex-presidente de traição. “...O Conselho pedia para criar um comitê gestor porque a gestão de Alexi fracassou no futebol. E é ele que queria vir mandar em mim aqui, e eu o tratei com tanto respeito, com tanta educação, e ele me traiu pelas costas e liderou esse movimento todo. Uma vergonha”, declarou.

Paulo Carneiro foi presidente do Vitória de 1991 a 2005, quando saiu após o rebaixamento a terceira divisão. Retornou em abril de 2019, com o apoio de Alexi Portela, Manoel Matos, Fábio Mota, entre outros quadros influentes do ambiente rubro-negro. No entanto, os sucessivos maus resultados em campo e desavenças na forma de conduzir o clube fizeram os "cardeais" se afastarem do presidente.

Procurados, Fábio Mota disse que só vai se manifestar após a reunião do Conselho Deliberativo, e Alexi Portela afirmou que não iria rebater as acusações.

A reunião do Conselho Deliberativo desta quinta-feira está marcada para começar às 18h, em primeira convocação se houver maioria simples dos seus membros, às 18h, com um terço, ou à 19h, com qualquer número de presentes.