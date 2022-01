Paz armada? SBT comemora liderança de Tiago Abravanel no BBB 22

Parece que a entrada de um dos herdeiros de Silvio Santos na casa mais vigiada do Brasil conseguiu promover um momento de trégua entre emissoras concorrentes. Nas redes sociais, o "social media" da SBT resolveu fazer uma brincadeirinha para legitimar a paz armada e comemorou a liderança de Tiago Abravanel no reality show da Rede Globo.

"Avisa que é ele. @TiagoAbravanel é o novo líder do @bbb e nós estamos amando! Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?", diz mensagem.

AVISA QUE É ELE!!! @TiagoAbravanel é o novo líder do @bbb e nós estamos como? AMANDO! ♥️???? Será que essa Carinha de Anjo vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família? ???? pic.twitter.com/nb9drVdPEr — SBT (@SBTonline) January 28, 2022

E como a internet não perdoa ninguém, muitos usuários entraram na brincadeira com memes e sarcasmo. "Mulheeeéee deixe de ser falsa, mulheeeer", publicou um. E "1ª vez que sbt é líder" foi um comentário recorrente na postagem. Com a benção do avô, Tiago já conta.

E a Rede Globo também teve que aceitar o vô Silvio nas telinhas. O dono da SBT foi visto nas fotografias da família do líder, após o neto vencer a prova.

Tiago conheceu o aposento real ao lado de Jade Picon, Lina, Arthur, Scooby e Douglas, e mostrou as fotos para os colegas. A foto com o vovô não precisou de apresentações. "Olha o Silvio aí", gritaram os brothers.

Os confinados da xepa puderam acompanhar a visita dos brothers no quarto do líder, já que a produção liberou as imagens no telão da sala, e também reconheceram o milionário.