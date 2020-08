PDT fecha acordo com o DEM em Salvador e será vice de Bruno Reis

O PDT deve anunciar nesta semana a aliança com o DEM na disputa pela prefeitura de Salvador. Nos próximos dias, o principal cacique pedetista, o ex-ministro Carlos Lupi, vai desembarcar em Salvador para fechar com o prefeito ACM Neto a adesão à candidatura do democrata Bruno Reis. Antes, porém, Lupi terá um encontro com o governador Rui Costa (PT) para anunciar o acordo com o DEM e, ao mesmo tempo, reafirmar o desejo da sigla em permanecer na base aliada do petista na sucessão estadual de 2022. Procurado pela coluna para comentar a decisão da legenda, o presidente do PDT na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, disse apenas que a posição do partido ainda será definida, mas confirmou que o veredito está para ser anunciado em breve por Lupi.

À distância

“Como é de conhecimento público, meu pai (o ex-deputado Félix Mendonça) faleceu recentemente de covid. Eu também contraí o vírus e passei um bom tempo me recuperando. Por isso, deixei a decisão nas mãos de Lupi”, afirmou.

Dobradinha no fogo

Segundo apurou a Satélite, o PDT aceitou nos últimos dias a proposta de ocupar a vaga de vice na chapa de Bruno Reis, em troca do apoio ao DEM nas eleições da capital. Inicialmente, dois nomes foram apresentados para o posto. O primeiro na fila foi o próprio Félix Júnior, que recusou entrar no páreo por causa do turbilhão pessoal. Aos aliados, o deputado afirmou que, se fosse hoje, nem tentaria mais um mandato na Câmara.

Ana é o nome

Com Félix fora do jogo, é dada como certa a escolha da ex-secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador Ana Paula Matos. Um dos quadros revelados na gestão de ACM Neto, Ana Paula é caloura no PDT, mas é próxima a Bruno Reis e ao secretário de Saúde da capital, Leo Prates, seu padrinho na sigla.

Sinal de fumaça

O acerto dos pedetistas com os democratas ficou mais nítido na última quarta, quando Leo Prates assumiu a direção do partido em Salvador. Ou seja, até dezembro, após o resultado das urnas, é dele o leme do PDT na capital.

E aí?

Na reta final para a montagem de palanques na capital, o PL vem sendo pressionado a definir se permanece no barco comandado pelo PT, independente do candidato da base que apoiará, ou se muda de lado e se une ao bloco rival. Desde semana passada, o ex-deputado José Carlos Araújo, presidente do PL, tem sido procurado por emissários dos dois lados para que anuncie logo a posição, que ainda esbarra na divisão acirrada dentro da cúpula da legenda.

Aleluia, irmão!

Na Esplanada dos Ministérios, a nomeação do capitão da PM baiana André Porciuncula como novo secretário nacional de Fomento à Cultura é atribuída à indicação pessoal do vereador Alexandre Aleluia (DEM), um dos defensores mais fervorosos do governo Jair Bolsonaro na Câmara de Salvador.

