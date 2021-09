Pedrinho se despede do Vitória: 'Serei grato o resto da minha vida'

O lateral esquerdo Pedrinho usou as redes sociais para se despedir do Vitória. Negociado com o Athletico-PR, ele viajou para Curitiba em definitivo no último sábado (4). Revelado na Toca do Leão o jogador de 19 anos chegou ao clube baiano em 2012.

"Graças ao Vitória, me tornei jogador de futebol, então serei grato o resto da minha vida", afirmou em um trecho da publicação feita em sua conta pessoal no Instagram. "Agora vou para um novo desafio, mas com o coração cheio de gratidão. Na memória vou guardar pra sempre os momentos incríveis que passei no Esporte Clube Vitória!", agradeceu em outra parte da postagem.

Pedrinho se despediu após ser personagem de um imbróglio. A questão é que a venda dele estava associada também à negociação do volante Pablo Siles, totalizando R$ 10 milhões. O Vitória receberia do Athletico-PR o valor de R$ 8,5 milhões por Pedrinho e mais R$ 1,5 milhão pelo volante, que pertence ao Danubio, do Uruguai, e está emprestado ao Leão até o final da Série B. No entanto, a negociação de Pablo Siles não foi concretizada, o que tinha tornado a de Pedrinho também indefinida.

O lateral já tinha ido a Curitiba para realizar exames, foi aprovado pelos médicos e retornou a Salvador, mas o imbróglio sobre onde jogaria no restante deste ano fez com que ele não voltasse a treinar na Toca do Leão. Segundo o clube baiano, o acordo prezava que o jogador seria regularizado pelo Furacão e, em seguida, emprestado ao Leão até o final da Série B do Brasileiro, o que não ocorreu.

Pedrinho entrou em campo pela última vez em 15 de agosto e estava mantendo a forma física com a orientação de um preparador físico particular. O contrato do lateral com o Athletico-PR é de cinco temporadas. A rescisão com o Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia 20.

Na última quinta-feira (2), o Vitória emitiu nota oficial e colocou o impasse na conta do Furacão. Segundo o rubro-negro baiano, o acerto foi concluído, mas o contrato ainda não tinha sido registrado na CBF "por motivos que são desconhecidos ao clube". Com isso, Pedrinho não foi reintegrado ao elenco na Toca do Leão.

A nota também informava que o Vitória "ajuizou uma demanda na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para fazer valer os termos negociados, devendo o Athletico regularizar o registro do atleta na CBF e possibilite a sua imediata reintegração à equipe". O clube baiano ainda não se pronunciou após a viagem de Pedrinho a Curitiba.