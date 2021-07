Pedrinho será julgado pelo STJD por expulsão contra o Guarani

O Vitória pode ter que lidar com a ausência do lateral-esquerdo Pedrinho. O jogador entrou na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e será julgado pela 1ª Comissão Disciplinar na próxima segunda-feira (12). Ele foi denunciado pela expulsão no jogo contra o Guarani, na rodada de estreia da Série B.

Durante a partida, que terminou empatada em 1x1 no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, Pedrinho levou o cartão vermelho direto por atingir a perna no peito do atacante Matheus Souza. O lance aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo e foi decidido unicamente em campo, já que não há o recurso do árbitro de vídeo na segunda divisão.

O lateral rubro-negro foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que aborda a prática de jogadas violentas. A pena prevista pode variar de uma a seis partidas de suspensão.

Como o julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do STJD só acontecerá na segunda-feira (12), Pedrinho está à disposição do técnico Ramon Menezes para o jogo do próximo sábado (10), contra o Confiança, pela 10ª rodada da Série B. O duelo está marcado para às 19h, no Batistão, em Aracaju.