Pedro Scooby relata dificuldades para viajar com os filhos: 'Macumba, feitiço'

Após grande expectativa, finalmente ocorreu a esperada viagem dos pequenos Dom, Bem e Liz com o seu papai Pedro Scooby e Anitta, namorada dele. Entretanto, nos stories do Instagram, o surfista afirmou que achou que o encontro não aconteceria.

"Olha a turma! Estamos aqui na primeira parada, Boston, Estamos indo para Los Angeles para as nossas férias tão esperadas. Por algum momento, achei que não fosse acontecer hoje. Macumba, feitiço... Tentaram fazer de tudo para acabar com a nossa viagem. Mas o amor supera tudo isso e o amor tem de sobra no meu coração", disse ele.