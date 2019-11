Pedro Scooby sofre grave acidente surfando onda gigante: 'Quase morri'

Foto: Reprodução / Instagram

O surfista Pedro Scooby sofreu um grave acidente enquanto surfava em Nazaré, Portugal, nesta quarta-feira. De acordo com a revista Quem, o ex-marido de Luana Piovani e ex-namorado de Anitta foi salvo por um estrangeiro, identificado como Sebastian.

O local é conhecido por suas ondas gigantes e foi lá onde o brasileiro Rodrigo Koxa surfou uma onda de 24m em 2017, a maior já surfada da história.

"Quase morri. Fiquei várias ondas embaixo d'água. Ninguém conseguia me achar. Me acharam desorientado e me levaram para a areia. Vomitei. Tive que ser entubado ali na praia mesmo e fiz um oxigênio por 30 minutos que me fez voltar", contou Scooby a publicação.

O ocorrido também foi relatado por um amigo do surfista, o atleta Harley Alves, no Twitter. "O Scooby apagou na água, ficou perdido por 40 segundos. Foi resgatado com vida e bobo, sem reação. Agora ele já tá bem, vomitou muito e ficou no oxigênio. Tenso demais, brother", escreveu ele.

O Scooby apagou na água, ficou perdido por 40 segundos. Foi resgatado com vida e bobo, sem reação. Agora ele já tá bem, vomitou muito e ficou no oxigênio. Tenso demais, brother — Harley Alves (@usernameharley) November 13, 2019 Quase morreu, mano. Ta maluco, nazaré é perigoso demais — Harley Alves (@usernameharley) November 13, 2019

Não é a primeira vez que Scooby sofre um acidente em Nazaré. Em março de 2017, ele levou pontos na cabeça após a prancha bater na sua cabeça. O surfista é pai de Dom, Ben e Liz com Piovani. Questionada pelos seguidores se tinha notícias sobre o surfista, Luana respondeu: "Não tenho, não. Vim pegar os miúdos."

Ontem (12), Scooby publicou um vídeo em que aparece com a namorada, Cintia Dicker. "Olha quem veio cuidar de mim, ela chegou!".