Pegada Ecológica: Veja oito hábitos que compensam a emissão de carbono

A jornalista Clara Correa não decidiu trocar o carro pela bicicleta porque o litro do combustível está beirando os R$ 5. Também não optou por alugar e trocar roupas ao invés de comprar peças novas para não cair no cheque especial. O propósito, na verdade, é ecológico.

“Quando a gente compreende que tudo o que fazemos importa e impacta no aquecimento global, começamos a ter uma atitude menos consumista e mais preocupada em entender a cadeia produtiva do que queremos ou precisamos consumir”, afirma.

A escolha não tem a ver com ser radical, ou politicamente correto. Todas as atividades humanas – até mesmo tomar um suco de caixinha – contribuem para a emissão dos gases de efeito estufa no meio ambiente. Atitudes como a Clara não revertem os efeitos desta degradação, mas, com certeza ajudam a diminuir o impacto delas.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, o CORREIO lista oito comportamentos que ajudam a compensar as suas emissões de carbono no planeta e estimulam uma pegada mais ecológica (veja abaixo).

E é mais fácil do que se pensa. Reduzir o tempo do banho em um minuto por um mês vai deixar de emitir o mesmo carbono de um carro que roda por 4,2 km. “A pegada de carbono é uma forma de analisarmos as emissões de gases de efeito estufa ocorridas durante o ciclo de vida de um produto ou serviço. Isso ajuda a decidir qual gera menos impacto”, explica o pesquisador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), George Magalhães.

Para o especialista, a questão da sustentabilidade não significa privar o ser humano, mas pensar formas de gerar bem-estar com menor impacto. “Não dá para mudar como a sociedade impacta o clima sem considerar uma mudança no consumo”.

Questão de hábito

O futuro é mais presente do que se imagina. A jornalista Clara Correa, confessa: só depois de escrever para uma publicação especializada em sustentabilidade que ela percebeu que aquecimento global não era uma questão distante. “As pessoas costumam achar que se trata de algo distante, de ursos polares e esquecem que o calor excessivo, as chuvas fora de época, a seca são reflexos disso”.

O alerta é urgente e exige engajamento, como destaca o desenvolvedor do aplicativo Carbon Z, Gabriel Estevam Domingos. A partir de uma calculadora da pegada de carbono, o cidadão comum pode trocar a compensação desta emissão por mudas plantadas. “Pode não parecer, mas o consumo por menor e inofensivo que seja está mudando a vida na terra”.

Até o momento, o aplicativo já passou de 6,5 mil toneladas de CO2 neutralizadas, totalizando mais de 4 mil mudas plantadas em áreas degradadas. “Um quilo por dia de resíduo sem separar para a reciclagem pode ser compensado com o plantio de uma muda”.

O diretor da Agência Envolverde, que produz conteúdo sustentável, Reinaldo Canto, pontua também outros comportamentos que estimulam a pegada ecológica. “A produção de uma única calça jeans consome 10 mil litros de água. Muitos desses impactos cotidianos não podem ser evitados, mas podem ser reduzidos. Considere mudar seus hábitos”.





EMPRESAS INVESTEM EM PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO

Cada vez mais, a pegada ecológica tem se tornado um diferencial competitivo para as empresas. Segundo o presidente da Eccaplan Consultoria em Sustentabilidade, Fernando Beltrame, a preocupação é cada vez maior.

“Elas sabem que não podem virar as costas para o tema ambiental e social, os consumidores estão cada vez mais exigentes e as mídias sociais podem acabar de um dia para o outro com a reputação de uma empresa poluidora ou que não respeita as pessoas”, destaca.

Com uma unidade instalada no Polo Industrial de Camaçari, a Bracell Celulose é uma das empresas que investem em programas sustentáveis para a redução destes impactos. No último ano foi investido R$ 1 milhão na recuperação de áreas degradadas e programas de monitoramento.

“Buscar a sustentabilidade do nosso negócio implica em encontrar formas de reduzir a pegada de carbono, através de processos mais limpos ambientalmente”, afirma a coordenadora de Meio Ambiente e Certificações Florestais Bracell, Meryellen Baldin.

A empresa consegue também reaproveitar 70% dos resíduos industriais gerados. “São resíduos como a casca de celulose, que utilizamos no processo industrial como biomassa em caldeiras para geração de vapor”, completa a coordenadora.





OITO ATITUDES VERDES

1. Usar luz ambiente (5h/ por dia) Deixa de emitir de 0,28 quilos de CO2, o que equivale à emissão de um carro ao percorrer 1,7 km.

2. Reduzir o tempo do banho em 1 minuto durante 1 mês Evita a emissão de 0,7 kg de CO2, quantidade emitida por um carro que roda 4,2 km.

3. Substituir quatro lâmpadas fluorescentes por LED Evita a emissão de 0,56 kg CO2. O consumo é o mesmo de um carro ao percorrer 3,4 km.

4. Plantar uma muda por mês Compensa o consumo de 1,5 kg/dia de alimentos, que chega a gerar em torno de 150 Kg de CO2.

5. Plantar duas árvores Compensa a viagem de avião de Salvador a São Paulo. A emissão de CO2 é de 255,06 kg.

6. Apoiar projetos sustentáveis Compensa o consumo de resíduos de uma residência com apenas um morador, que emite por ano 0,13 toneladas CO2. No programa Sustainable Carbon, por exemplo, a doação é de R$ 2,02.

7. Troque o carro pela caminhada cinco vezes na semana Em um curto percurso (1,5 km no total de ida e volta), ao longo de uma vida (a partir dos 18 anos), dá para evitar a emissão equivalente a produção de energia elétrica para uma residência por 41 anos.

8. Use o metrô duas vezes por semana para ir ao trabalho Em um trajeto de 20 km por dia pelo metrô é capaz de compensar a mesma emissão na produção de arroz para abastecer uma família de quatro pessoas por seis anos.





CALCULE SUA PEGADA

Carbon z O aplicativo ajuda a calcular a pegada ecológica da emissão de Gás Carbônico de pessoas, empresas e até mesmo de eventos. A compensação é feita com a plantação de mudas. Disponível para Android e iOS.

Consumo consciente O Instituto Akatu elaborou um teste que avalia o seu grau de consciência e o quanto isso interfere na sua relação com o meio ambiente.

Give O2 O aplicativo espanhol aponta o impacto no transporte que você utiliza e quanto de gás carbônico acabaou emitindo na atmosfera só de se locomover de um lugar para o outro. É possível baixá-lo tanto no App Store quanto no Google Play.

Sustentabilizando Além de dicas para economizar água e energia, o aplicativo calcula o tempo e o custo do consumo em atividades rotineiras, como tomar banho, por exemplo. Disponível somente para o sistema Android.

Olho Cidadão O aplicativo desenvolvido pelo Instituto Totum ajuda a descobrir o que está por traz daquela marca, se ela realmente é confiável. Basta scannear pelo celular o código de barras do produto. Disponível para Android e IOS.

Go Green A ferramenta dá dicas “verdes” sempre que o usuário abre o aplicativo. Cada dica cumprida aumenta seu status “green”. É gratuito e está disponível nos sistemas Android e iOS dos smartphones.

Deixe sua Pegada Ecológica Com o aplicativo é possível verificar o tamanho da sua pegada ecólogica no mundo. Está disponível apenas no Google Play.

Pegada Ecológica Com base em um quiz que avalia o seu comportamento de consumo, o aplicativo calcula sua pegada ecológica e depois apresenta os resultados com sugestões de hábitos que podem reduzir as emissões de carbono. Disponível no Google Play.