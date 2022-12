Pegadinha sobre morte de famosos viraliza nas redes sociais; veja

A nova trend do TikTok agitou não só essa rede social, mas acabou viralizando no Twitter e Instagram também. Nos vídeos que popularizaram nas redes sociais, o usuário grava a reação de algum familiar ao receber a notícia de que o maior ídolo dela morreu. As cenas de susto viralizaram na web.

Diversos artistas brasileiros foram dados como "mortos" durante a pegadinha, como Alcione, Roberto Carlos, Cauã Reymond, Zezé di Camargo, Fábio Porchat e até o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pegadinha, porém, dividiu a opinião dos internautas. Alguns acharam graça ao ver as reações dos mais velhos, outros acreditaram que seria um risco para as pessoas que têm problemas cardíacos, e outras alegaram mau gosto da brincadeira.