Pela 1ª vez nos pontos corridos, Bahia fecha 3ª rodada na liderança

O Bahia pode até ter visto o aproveitamento de 100% na Série B acabar, após o empate em 1x1 com o CSA, no Rei Pelé. Mas o resultado foi o suficiente para manter o Esquadrão na primeira colocação. Mesmo com o fim da rodada, o time do técnico Guto Ferreira segue isolado na liderança, com 7 pontos.

Esse é o começo mais animador de Campeonato Brasileiro do tricolor nos pontos corridos. O Bahia nunca havia passado todas as três primeiras rodadas na ponta da tabela, seja em participações pela Série B ou mesmo pela Série A neste formato.

Ao longo dos anos, o time já tinha até feito campanhas melhores. Como em 2020, quando ganhou os três jogos iniciais da primeira divisão e, a essa altura da competição, somava nove pontos. A questão é que sempre havia alguém melhor - naquele ano, ao fim da 3ª rodada, o líder era o Atlético-MG, graças ao saldo maior (4 a 3).

Neste ano, o Bahia começou a Série B ganhando do Cruzeiro, por 2x0, na Arena Fonte Nova. O Londrina também venceu a rodada inicial pelo mesmo placar, mas levou mais cartões amarelos (3, contra 1 do tricolor). Por isso, o Esquadrão largou a competição na liderança.

Na segunda rodada, mais um triunfo, dessa vez sobre o Náutico, nos Aflitos, por 1x0. Como foi o único a vencer os dois primeiros jogos, se isolou no topo.

Já com o 1x1 com o CSA, o clube até perigou ser ultrapassado por Operário-PR, Chapecoense e Sport, que entraram em campo depois. Mas ninguém venceu: o Fantasma perdeu para o Timbu por 2x0 e estacionou nos 4 pontos, enquanto o Verdão do Oeste e o Leão pernambucano empataram - 0x0 com o Vasco e 1x1 com o Criciúma, respectivamente - e só chegaram aos 5 pontos. Mesma quantidade do Ituano, que bateu o Vila Nova por 3x1 e alcançou a vice-liderança.

Levando em conta apenas as participações na Série B, essa é a segunda melhor campanha do Bahia. Perde apenas para 2015, quando também tinha sete pontos após três partidas, mas o saldo era melhor - na época, era de seis, contra três de 2022.

A questão é que, de novo, o tricolor não estava na liderança e sim na segunda colocação. A ponta, naquela época, era ocupada pelo Náutico, que tinha nove pontos.

Vale lembrar que o Bahia não subiu ao fim da Série B de 2015. Depois do ótimo começo, foi caindo de rendimento e terminou na 9ª posição, com 58 pontos.

Por outro lado, nos dois anos em que conquistou o acesso na era dos pontos corridos, em 2010 e em 2016, o Bahia também aparecia com sete pontos ao fim da 3ª rodada, mas na 4ª colocação em ambos os anos.

Bahia ao fim da 3ª rodada nos pontos corridos:

Série B

2008: 12º, com 4 pontos

2009: 7º, com 6 pontos

2010: 4º, com 7 pontos

2015: 2º, com 7 pontos

2016: 4º, com 7 pontos

2022: 1º, com 7 pontos

Série A