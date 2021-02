Pelo 3º dia seguido, Bahia registra maior número de pacientes em UTIs covid

Pelo terceiro dia seguido, a Bahia regitra o maior número de pacientes internados em UTis covid-19 desde que a pandemia começou. São 890 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos pelo estado. O boletim divulgado neste domingo (21) traz ainda o registro de 63 mortes pela doença. Conforme explica a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), as mortes aconteceram em diversas datas, mas a confirmação e registro foram hoje.

Diante do cenário, o governador Rui Costa informou que vai ampliar o toque de recolher no estado, que agora será das 20h às 5h, com exceção somente da região oeste.

Rui antecipa toque de recolher para 20h e horário de bares até 18h

Nas últimas 24h, o estado registrou mais 1.851 casos de covid-19, com taxa de crescimento de 0,3%. Dos 653.335 casos da doença confirmados desde que a pandemia começou, só 16.703 são considerados ativos. Em todo estado, 41.937 profissionais de saúde tiveram a covid-19.

Com as 63 mortes confirmadas hoje, o estado chega a 11.191 vítimas fatais, o que representa letalidade de 1,71%. Dentre os óbitos, 56,64% foram de homens e 43,36% de mulheres. Em relação ao quesito raça e cor, 55,17% corresponderam a parda, seguidos por branca com 20,34%, preta com 14,54%, amarela com 0,58%, indígena com 0,15% e não há informação em 9,22% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 70,46%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (74,38).

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo (21).