Pelo Zap: Eleitores podem tirar dúvidas com assistente virtual da Justiça Eleitoral

Com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos às informações úteis sobre as Eleições Municipais 2020, o TSE criou o assistente virtual 'Tira-Dúvidas no Whatsapp', em parceira com o aplicativo Whatsapp. Para dar início ao bate-papo, basta acessar a câmera do celular e apontá-la para o QR Code, ou adicionar o telefone +55 61 9637-1078 à lista de contatos, ou através do link wa.me/556196371078.

O canal automático do TSE traz diversos assuntos de interesse do eleitor, que vão desde informações sobre dia, horário e local de votação até dicas para mesários. Respostas às perguntas mais recebidas pela Justiça Eleitoral também integram as funcionalidades disponibilizadas no chatbot.

Fato ou boato?

O assistente virtual oferece ainda um serviço voltado exclusivamente ao esclarecimento de notícias falsas envolvendo o processo eleitoral brasileiro: o “Fato ou Boato?”. Ao selecionar o tópico, o usuário pode acessar conteúdos desmentidos por agências de checagem de fatos, além de desmistificar os principais boatos sobre a urna eletrônica.

É possível, ainda, assistir a vídeos do biólogo e divulgador científico Átila Iamarino com dicas de como identificar conteúdos enganosos disseminados por meio da internet durante a pandemia de Covid-19.

O principal objetivo da ferramenta é facilitar o acesso do cidadão à Justiça Eleitoral, de modo que todos possam se informar para votar com segurança em novembro. Por meio de uma conversa com o chatbot, é possível acessar os principais links de serviço, baixar o aplicativo e-Título e conferir as principais dicas para eleitores e mesários.

O bot é resultado de um novo acordo de cooperação entre o órgão e a plataforma para reforçar o combate à desinformação durante o período eleitoral. O WhatsApp integra o Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas eleições municipais 2020 desde outubro do ano passado.

Aproxime a câmera do celular