Pelourinho às escuras: Bairro enfrenta queda de energia nesta quarta-feira (10)

O bairro do Pelourinho, em Salvador, passou por uma interrupção no fornecimento de energia por volta das 17h30 desta quarta-feira (10). Segundo a Associação do Centro Histórico Empreendedor (Ache), comerciantes locais já comunicaram à Coelba o problema, receberam os protocolos de atendimento, mas a situação ainda não foi resolvida.

“Além do perigo para quem transita na região, a falta de luz acarreta prejuízos, com o degelo que pode provocar perda de alimentos, queima dos equipamentos e faz com que os bares e restaurantes fiquem impedidos de funcionar, num momento de começo de recuperação para a frágil economia da cidade”, comenta a associação.

Em nota, a Coelba informou que a interrupção foi causada por uma falha em um componente da rede elétrica. “A Neoenergia Coelba esclarece que encaminhou equipe ao local e normalizou todos os clientes afetados no início da noite desta quarta-feira (10)”, afirmou a companhia.

Quedas constantes

Ainda de acordo com a Ache, o problema acontece com frequência e já foi reportado diversas vezes pelos empreendedores do local. “Existe no Pelourinho uma rede elétrica que há vários anos precisa ser ampliada e reestruturada e que se recebe uma sobrecarga, como hoje, quando já está sendo montada a iluminação de Natal, ocasiona as quedas de fornecimento de energia”, declara.

A associação também informou que ensaios estavam sendo realizados no Largo Quincas Berro D´Água no momento da queda de energia.

“Todo verão é a mesma coisa, em especial quando aumenta o número de eventos realizados nas praças e largos, e ao que parece, o problema se repetirá mais uma vez”, finaliza.