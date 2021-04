Pensando na turma do surfe, Soul Dila investe em boardshorts

A Soul Dila investe no lançamento dos boardshorts, pensando na turma do surfe. Mas os modelitos, que carregam cores vibrantes e prints exclusivas, prometem agradar a qualquer fashionista que preza por conforto e informação de moda. Em tempo: Danilo Góis, um dos sócios da marca baiana, assina a estamparia desse modelo exclusivo em cor-de-rosa, reforçando através de desenhos a importância do cuidado com as águas marinhas. A foto leva assinatura do talentoso Lucas Assis.

Urbano e verde

Que tal um calçado tipo oxford para deixar o look mais urbano e atual? Se você for simpatizante do veganismo, bingo! Vale dar aquela espiadinha no lançamento garimpado no e-commerce da Urban Flowers, confeccionado sem nenhum uso de materiais com origem animal. Dica de stylist: use com vestido bem fresh e meia até o joelho. Preço: R$ 199,9.

Moda com propósito

Uma sacola cheia de bossa, que você usa na feira ou em passeio casual, com tamanho perfeito para a gente colocar tudo que precisa. Atrás de uma para chamar de sua? O vixe amou o modelito da marca baiana Euzaria que além de bafônica carrega um viés social. Você sabia que ao adquirir a essa bag tropical você está contribuindo com um projeto incrível de geração de trabalho e renda para costureiras incríveis? Custa R$ 119,9.

Efeito total

Um brinco lacrativo é o seu desejo? Então, olhos abertos para a aposta da Trudys que tira qualquer lookinho básico da zona de conforto. O jeans e a camiseta nunca mais serão os mesmos com esse companheiro de uso todo trabalhado no grafite. Sai por R$ 149.

Brilho, sim!

Já foi o tempo que uma peça de brilho era usada apenas para ocasiões mais sofisticadas. Ressignificado, os paetês tem passagem livre em qualquer look pensado para o dia, basta escolher os parceiros certos. Atrás de uma inspiração? Usa esse top da Riachuelo, que custa R$ 47,9, com shortinho mais bota. Simples assim...

Eles em cena

Boys descolados que estão afim de carregar seus pertences com conforto: vale dar uma espiadinha no modelo de pochete arrematado nas lojas da Renner. Esse curingão, dá para levar para qualquer lugar, combinando com um visu urbano. Preço: R$ 119,9.

***

Nota 0

Não dá para ficar mandando um monte de fotos de produtos pelo Whatsapp para a amiga comprar, se essa não responde suas mensagens. De última!

Nota 10

Um rapaz mandou uma mensagem pedindo trabalho para outro que não conhecia, porque já não tinha o que comer. Não conseguiu o emprego, mas ganhou uma cesta básica na sua porta.