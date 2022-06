Pepê, da dupla com Neném, tatua nome dos filhos no rosto e logo depois se arrepende

A cantora Pepê, da dupla com Neném, revelou arrependimento da tatuagem que fez no rosto para homenagear os filhos gêmeos João Gael e Enzo Fabiano. A revelação aconteceu durante o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV.

"A tatuagem é muito feia. Pensei que fosse um nomezinho aqui, ali", disse Sônia Abrão, apresentadora do programa, ao ver a tatuagem do lado esquerdo com o nome de Enzo, antes de Pepê aparecer em vídeo no programa. Os dois são filhos da cantora com Thalyta Santos.

"Aqui é a Pepê, boa tarde Sônia, boa tarde a todos que estão aí presentes. Gente, infelizmente fiz uma coisa que não era para ter feito", introduziu.

"A Thalyta sempre falou para mim (sic) não fazer, mas eu sempre fui contra a vontade dela, infelizmente. Eu achei que ia ficar legal", confessou a cantora durante participação do programa.

Pepê disse que ama tatuagens e afirmou que após tatuar no rosto, inclusive teve problemas com a mulher. "Quase o casamento acabou por causa disso", revelou.

"Fiz uma coisa que para mim, como artista, não ficou legal. [?] Eu trabalho muito com rosto, foi uma coisa sem pensar, mas eu digo para vocês: o tatuador é excelente, não tem nada a ver", defendeu Pepê, que tem 46 anos. "A culpada foi eu", admitiu.

Após o programa, Pepê revelou no Instagram que está a procura de dermatologistas para remover as tatuagens.

"Achei que ia ficar legal, não ficou. Agora não dá pra ver, eu botei até filtro para ficar bonita sem maquiagem", declarou Pepê, tentando mostrar para os seguidores o rosto com as tatuagens.